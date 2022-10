Ärgerliche Niederlage in Königschaffhausen

Am 12. Spieltag war der SV RW Glottertal beim TuS Königschaffhausen zu Gast. Trainer Tobi Müller hatte dabei nach dem spielfreien Wochenende mit Personalproblemen zu kämpfen. J. Becker, M. Heitzler, N. Rinderlin, C. Kapp und P. Stecker standen nicht zur Verfügung und dünnten den ohnehin kleinen Kader aus. F. Drayer nahm erkältet nur auf der Bank platz.

Auf holprigem Geläuf waren an diesem Tag weniger Kombinationfußball und spielerische Elemente, als vielmehr Einsatz, Kampf und Wille gefragt. Von Anfang an bot sich den Zuschauern kein schönes, dafür aber ein spannendes und intensives Duell mit vielen langen Bällen und vielen Zweikämpfen. Umso wichtiger in solchen Spielen ist eine sichere Defensive, mit der die Rot Weißen heute aber leider nicht glänzen konnten. So gingen die Hausherren in der 14. Minute mit Ihrer ersten Torchance in Führung. Der TuS kombinierte sich durch das Mittelfeld, ohne dabei einen Zweikampf führen zu müssen. Letztendlich profitierte T. Sillmann von einem Stellungsfehler in der Verteidigung und verwandelte frei vor dem Tor unter die Latte. Die Führung währte allerdings nicht lange. In der 21. Minute köpfte ein Verteidiger einen langen Ball unglücklich ins eigene Tor. In der 25. Minute stellten die Hausherren den alten Abstand wieder her. Wieder sah die Defensive nicht gut aus. Dieses Mal war L. Lichtle durch und schoss den Ball sicher ins lange Eck. Beinahe hätten die Rot Weißen direkt wieder gekontert. E. Schill scheiterte bei seinem Startelfdebüt allerdings an der Latte. Ein haarsträubender Fehlpass bescherte den Gästen in der 34. Minute den Ausgleich. P. Jurzinski erlief einen zu kurzen Rückpass, spielte den Ball Quer auf M. Maier, der souverän zum 2:2 traf. Den Gästen gab dieses Tor allerdings keine Sicherheit. Bis zur Pause musste J. Reichenbach mit zwei starken Paraden die erneute Führung verhindern.

Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit musste von den Gästen im zweiten Abschnitt deutlich mehr kommen. Ohne zu glänzen gelang das den Rot Weißen, sodass man das Spiel nun etwas besser im Griff hatte. Defensiv stand man nun besser, nach vorne brachte der Tabellenführer allerdings wenig zustande. Die beste Chance hatte dabei M. Maier, der sich Mitte der zweiten Hälfte mal durchsetzen konnte, am Ende aber aus wenigen Metern am Königschaffhauser Torhüter scheiterte. In der Folge hatten die Rot Weißen Pech mit zwei umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen. Erst nahm der Unparteiische den Gästen die Großchance, indem er auf Handspiel entschied. Wenig später verwehrte er dem eingewechselten F. Drayer einen möglichen Elfmeter. In diese Phase hinein schlugen die Gastgeber ein drittes Mal zu. Auf Vorarbeit von M. Strack war es wieder L. Lichtle, der in der 81. Minute zum vielumjubelten 3:2 verwandeln konnte. Die Rot Weißen warfen nun alles nach vorne, der Gegner stand nun aber sicher und kompakt und ließ keine Chance mehr zu.