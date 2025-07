Adu (17) netzt sofort: FC Bayern II startet mit fünf Neuzugängen und zahlreichen Rückkehrern

München – Während die Profis des FC Bayern München in der Klub-Weltmeisterschaft um den letzten Titel der Saison spielen, steckt die zweite Mannschaft mitten in der Sommervorbereitung. Seit dem 16. Juni trainiert die Elf von Holger Seitz an der Säbener Straße für die kommende Saison – mit dabei ist unter anderem Routinier und Rückkehrer Benno Schmitz, der eine Schlüsselrolle in der Defensive einnehmen soll.

Im Tor startete Leih-Rückkehrer und Regionalliga-Meister Lukas Schneller, der für den 1. FC Schweinfurt 36 Partien absolvierte. Jannis Bärtl, ebenfalls Leih-Rückkehrer, stand in der zweiten Hälfte zwischen den Pfosten. Der 19-Jährige war für zwei Spielzeiten an den Karlsruher SC ausgeliehen.

Maximilian Schuhbauer, Roko Mijatovic und Anton Heinz feierten allesamt ihr Debüt für Bayern II. Der 19-jährige Schuhbauer und der 17-jährige Mijatovic kommen aus der eigenen Jugend. Heinz kam von Drittligist Alemannia Aachen, die er als Regionalliga-Torschützenkönig in der Saison 2023/24 in die 3. Liga schoss. Der 27-Jährige soll die U23 als Leader anführen.

Jüngster Torschütze der 3. Liga: Gibson Adu trifft erstmals für Bayern München

Am vergangenen Samstag, 28. Juni, wurden die kleinen Bayern zum zweiten Test gegen den SV Ried geladen. Im Vergleich zur Vorwoche tauschte Seitz gegen den österreichischen Erstligisten seine Startelf auf sieben Positionen. Benno Schmitz, der zuletzt 2014 das Bayern-Trikot trug, feierte sein Comeback. David Heindl wechselte vom österreichischen Zweitligisten SV Kapfenberg an die Säbener Straße und durfte direkt von Anfang an ran.

Gibson Adu wurde bereits letztes Jahr von der SpVgg Unterhaching verpflichtet, blieb aber noch ein Jahr per Leihe bei den Vorstädtern. Er ist jüngster Drittliga-Torschütze mit nur 16 Jahren. Auch in seinem Debüt für die Bayern Amateure netzte er sofort. Nach Hereingabe von Heinz konnte der 17-Jährige eiskalt ins lange Eck einschieben.

FC Bayern U23: vier Testspiele vor Regionalliga-Auftakt Ende Juli

Am Mittwochabend geht es weiter für die Seitz-Schützlinge. In Ersingen treffen die kleinen Bayern auf den Zweitliga-Absteiger SSV Ulm, vermutlich mit FCB-Leihgabe Max Schmitt. Die letzten drei Testspiele finden allesamt am Bayern Campus statt. Am Samstag, 5. Juli, testet die U23 gegen Drittliga-Absteiger SV Sandhausen. Dann geht es am Samstag, 12. Juli, weiter gegen First Vienna.

Zur Generalprobe am Freitag, 18. Juli, empfängt die U23 den Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach, ehe es am Wochenende vom 24. - 27. Juli zum Regionalliga-Auftakt kommt. Der Gegner steht noch nicht fest. (the)