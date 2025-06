Benno Schmitz, zuletzt in Diensten von Grasshoppers Zürich, kehrt zum FC Bayern zurück und soll die Amateure anführen. – Foto: Imago Images

Salzburg, Leipzig, Köln, Zürich - & ab sofort Regionalliga Bayern Benno Schmitz (30) kehrt zu den Bayern-Amateuren zurück und soll eine Schlüsselrolle in der Defensive einnehmen

Er war in der Bundesliga für RB Leipzig und den 1. FC Köln am Ball. Er feierte mit RB Salzburg 2015 und 2016 das Double in Österreich. Zuletzt stand Benno Schmitz in der Schweiz beim Traditionsklub Grasshoppers Zürich unter Vertrag. Jetzt ist der gebürtige Münchner zurück in der seiner Heimatstadt. Der 30-Jährige soll in der Defensive der Bayern-Amateure eine Schlüsselrolle einnehmen und mit seiner Erfahrung für Stabilität sorgen.

Bereits im Grundschultalter kam Benno Schmitz 2001 in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern München. Beim deutschen Branchenprimus durchlief er sämtliche Jugendmannschaften. Im Jahr 2013 zog ihn der damalige Chefcoach Erik ten Hag, der zuletzt Manchester United coachte und nun neuer Trainer bei Bayer Leverkusen wird, in die zweite Mannschaft hoch. Am Ende der Saison 2023/14 feierte die Bayern-Amateure den Meistertitel in der Regionalliga Bayern. "Meine ganze Jugend war vom FC Bayern geprägt. Wir wurden mit der U17 und der U19 Staffel-Meister im Süden, dazu gab es die beiden emotionalen Relegationsspiele um den Aufstieg in die 3. Liga. Auch die Trainingseinheiten unter Pep Guardiola und Jupp Heynckes werde ich nie vergessen", erinnert sich Schmitz im Gespräch mit der vereinseigenen Medienabteilung des Rekordmeisters. Benno Schmitz: "Ich wollte wieder zurück in die Heimat."