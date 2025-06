FC Bayern nimmt Ex-Regionalliga-Torschützenkönig unter Vertrag

Aachen/München – Seit dem heutigen Montag bereitet sich die 2. Mannschaft des FC Bayern schon wieder auf die neue Saison in der Regionalliga Bayern vor. Durch die im Moment noch laufende Klub-WM und die U19-Europameisterschaft in Rumänien fehlen noch etliche Spieler im Kader. Dafür darf sich Trainer Holger Seitz über ein neues Gesicht freuen.

Wie der Verein am Montagnachmittag bekannt gab, hat Anton Heinz von Alemannia Aachen einen Zweijahresvertrag an der Säbener Straße unterschrieben. Er tritt die Nachfolge von Timo Kern und des schwer verletzten Steve Breitkreuz an und soll die U23 in der kommenden Spielzeit als Leader anführen.

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung.“

Anton Heinz nach seiner Unterschrift beim FC Bayern.

Heinz wechselte 2023 von Rot-Weiß Oberhausen an den Tivoli. In der Aufstiegssaison der Alemannia glänzte der Außenbahnstürmer als Torschützenkönig in der Regionalliga West und traf für den Meister der Saison 2023/2024 in 33 Spielen 20 Mal. Außerdem gelangen ihm damals zwölf Vorlagen. Im vergangenen Jahr erzielte er sechs Tore in der 3. Liga und bereitete vier Treffer vor.

„Mein erstes Trikot war vom FC Bayern. Für mich geht also ein Traum in Erfüllung“, wird Heinz nach seiner Vorstellung an der Isar zitiert. „Es macht mich stolz nun hier unterschrieben zu haben und ich habe unglaublich Lust auf diese neue Aufgabe.“