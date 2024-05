Adrian Istrefi verlässt Schweinfurt & kehrt zum Würzburger FV zurück

Der Klassenerhalt hat der 1. FC Schweinfurt 05 nach einer sehr durchwachsenen Frühjahrsrunde mittlerweile in der Tasche. Nun nehmen die Kaderplanungen für die kommende Saison 2024/25 so richtig Fahrt auf - und die Schnüdel müssen einen Abgang bekanntgeben: Adrian Istrefi wird den FC 05 verlassen und ab Sommer wieder für den für den Würzburger FV 04 spielen.

Istrefi war bereits vor einigen Jahren für den WFV am Ball. "Adrian Istrefi wird uns nach dieser Saison verlassen und ab Sommer für den Würzburger FV 04 spielen. Wir wünschen Adi viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe bei unseren Freunden aus Würzburg und heißen ihn als Gast in Schweinfurt jederzeit willkommen", lassen die Schnüdel in einer Pressemitteilung verlauten.

Adrian Istrefi zu seinem bevorstehenden Abgang: "Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen und Fans des FC Schweinfurt 05 für die großartige Chance, die ich hier bekommen habe, bedanken. Danke für die Unterstützung und das Vertrauen, was mit entgegengebracht wurde. Der Grund für meinen Wechsel zum WFV liegt am hohen zeitlichen Aufwand. Aufgrund meiner Familie und meines Jobs kann ich diesen Aufwand nicht mehr in dem Maße stemmen, wie es notwendig wäre, um weiterhin für den FC 05 zu spielen. Ich möchte betonen, dass mir dieser Entschluss nicht leicht gefallen ist und ich die Zeit in Schweinfurt stets in bester Erinnerung behalten werde. Ich wünsche dem Verein weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft."