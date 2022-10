Wollen weiter jubeln - SC Borea Dresden – Foto: Torsten Schwalm

Achte Runde in der Landesklasse Ost Vier Spiele am Samstag - drei Spiele am Sonntag.

In der Landesklasse Ost steht der 8. Spieltag an. Das Spitzenspiel steigt dabei im Ostragehege in Dresden.

Vierter gegen Dritter heißt es am Samstag um 15:00 Uhr zweischen dem Dresdner SC 1898 und der SG Crostwitz 1981. Das war so vor der Saison sicher nicht zu erwarten. Beide Teams liegen nach sechs absolvierten Spielen in Lauerstellung. Die Crostwitzer stellen mit nur drei Gegentoren bisher die beste Defensive der Liga. Gemeinsam mit dem FV Eintracht Niesky (6.), welcher zeitgliche beim Spitzenreiter SC Borea Dresden im Jägerpark antritt. Die Nordlichter stellen mit 29 Saisontreffern die bisher beste Offensive der Landesklasse Ost. Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen. Am anderen Ende der Tabelle empfängt der BSV Sebnitz 68 (15.) den Radeberger SV (14.) zum Kellerduell, beide Mannschaften brauchen dringen Punkte um aus der Abstiegszone zu kommen. Die Gäste müssten dabei auf ihren rotgesperrten Kapitän Felix Claus verzichten. Der Königswarthaer SV 1990 (7.) empfängt den noch sieglosen VfB Weißwasser 1909 (13.). Die Gäste kommen ohne den gelb-rot-gesperrten Markus Radestock nach Köwa, wollen den Bock dennoch irgendwie umstoßen und punkten. Traditionell am Sonntagmorgen um 11:00 Uhr empfängt der TSV Rotation Dresden 1990 (2.) seine Gäste. Diesmal muss der Hoyerswerdaer FC (9.) den morgendlichen Besucher im Stadion an der Bärensteiner Straße spielen. Ein Stadtderby gibt es um 15:00 Uhr im Norden von Dresden, wo die SG Weixdorf (8.) den TSV Cossebaude (12.) empfängt. Zur selben Zeit muss der FSV 1990 Neusalza-Spremberg (10.) beim SV 1910 Edelweiß Rammenau (11.) ran. Es ist ein Duell der Tabellennachbarn, in dem die Gäste unbedingt weiter Boden gut machen wollen um in das Ligamittelfeld vorzurücken.