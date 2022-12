Abstiegskampf statt Jäger – Aufstiegsambitionen des TV Stockdorf durch neues Spielsystem ausgebremst Saisonziel verpasst

Stockdorf –Lange kämpfte das Team des damaligen Trainers Korbinian Halmich um den Aufstieg in die Kreisklasse, doch den fuhren nach einem spannenden Saisonfinale Meister SC Unterpfaffenhofen II und der Landkreis-Rivale TSV Pentenried ein. Keine sechs Monate später, unter dem neuen Trainer Sven Jäkel, folgte die nächste Enttäuschung: Im neuen Spielmodus, nach dem seit diesem Sommer im Kreis Zugspitze gespielt wird, hätten die Stockdorfer für den Einzug in die Aufstiegsrunde unter die Top drei kommen müssen. Bis zum finalen Auftritt vor der Winterpause war das noch möglich, doch der wurde mit einer 0:2-Niederlage beim direkten Konkurrenten 1. SC Gröbenzell II vergeigt. Es blieb beim undankbaren vierten Platz. Der seit vielen Jahren gehegte Aufstiegstraum ist diesmal bereits zur Winterpause ausgeträumt.

Der Rückstand zu den vor dem TVS (20 Punkte) platzierten SV Puchheim (23), Gröbenzell II (23) und SC Wörthsee (22) war minimal. Im klassischen Spielmodus könnte man nun von einer Jägerrolle sprechen, doch im neuen System bleibt das einzig mögliche verbliebene Saisonziel in der Abstiegsrunde der Klassenerhalt. „In unserem Fall war der neue Modus nicht so gut“, räumt Jäkel ein. Natürlich hätte er es sich gewünscht, gleich in seiner Debütsaison den Sprung in die Kreisklasse zu schaffen. Dennoch ist er mit dem ersten halben Jahr in Stockdorf alles andere als unzufrieden. „Ich wurde super aufgenommen, die Arbeit mit den Jungs macht großen Spaß, und auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand klappt super“, betont der 37-Jährige. Warum es nicht geklappt hat, müsse man in Ruhe analysieren. „Ich hinterfrage mich da als Trainer natürlich auch selbst.“

Neuzugang Daniel Obersteiner ein Lichtblick: 22-Jähriger schon sieben Saisontore

Eine nicht von der Hand zu weisende Tatsache ist der Abschied mehrerer Leistungsträger im Sommer. Wichtige Stützen wie Benedikt Bendel, Johannes Weidl, Tobias Eggerer oder Moritz Sieblitz standen aus verschiedenen Gründen nicht mehr zur Verfügung. „Der Umbruch wird sicher noch etwas länger dauern, das ist nicht nach sechs bis zwölf Monaten vorbei“, sagt Jäkel. In einigen Spielen habe man gemerkt, dass noch die Erfahrung gefehlt habe – etwa beim unnötigen 2:2-Unentschieden zum Saisonauftakt gegen das spätere Schlusslicht SC Weßling II oder bei der 4:5-Pleite im Hinspiel gegen Gröbenzell, als man eine 4:2-Führung noch aus der Hand gab. Auch schwere Verletzungen wie die von Christopher Paulu, Felix Pleyer (beide Kreuzbandriss) oder Louis Frombeck (Wadenbeinbruch) spielten eine Rolle. Mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen war die Bilanz nicht unbedingt die eines Aufsteigers und insgesamt schwächer als zu einem vergleichbaren Zeitpunkt in den Jahren zuvor.

Es gab aber auch Lichtblicke, etwa die starken Auftritte von Neuzugang Daniel Obersteiner. Der 22-jährige Spielmacher avancierte mit sieben Toren und vier Assists auf Anhieb zum Top-Scorer. „Er hat uns extrem weitergeholfen“, lobt Jäkel.