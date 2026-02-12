Abschied von Hans Oertwig - Der letzte Ball für den Trainer Familie, ehemalige Spieler und Weggefährten begleiten die Berliner- und Brandenburger Trainerlegende auf ihrem letzten Weg von far · Heute, 21:03 Uhr · 0 Leser

Mit einem Fußball verabschiedet Enis Djerlek Hans Oertwig – Foto: Frank Arlinghaus

In Berlin-Spandau ist am Donnerstag Abschied von Hans-Joachim Oertwig genommen worden. Die Berliner und Brandenburger Trainerlegende war am 15. Januar 2026 im Alter von 73 Jahren verstorben. Familie, Freunde, ehemalige Spieler und zahlreiche Weggefährten begleiteten ihn auf seinem letzten Weg am Friedhof in den Kisseln

Der Spandauer Friedhof in den Kisseln ist rappelvoll bei Oertwigs Beisetzung – Foto: Frank Arlinghaus

Kein Platz frei während der Beisetzung

Die Trauerfeier ist bis auf den letzten Platz gefüllt. So viele Menschen wollen kommen, dass zahlreiche Gäste draußen warten müssen. Zeitweise regnet es, doch kaum jemand geht. Das Bild zeigt, welchen Stellenwert Oertwig besitzt.

Grabträger von Hans Oertwig auf seinem letzten Weg – Foto: Frank Arlinghaus

Ein letzter Ball von Enis Djerlek für seinen langjährigen Weggefährten Organisiert wird die Beisetzung von seinem langjährigen Weggefährten und Co Trainer Enis Djerlek. Fast zwei Jahrzehnte arbeiten beide Seite an Seite. Für ihn ist Oertwig weit mehr als ein Trainer – er ist menschlicher Fixpunkt. Am Grab legt Djerlek einen Fußball nieder – ein stilles Symbol für ein gemeinsames Leben auf dem Platz und darüber hinaus. Für viele ist es der bewegendste Moment des Tages.

Enis Djerlek am Grab mit einem Fußball – Foto: Frank Arlinghaus

Ostern 2025 werden zwei Abschiedsspiele ausgetragen Er ist nie der Mann für die große Bühne – aber einer, der Generationen von Fußballern prägt. Die Nachricht von seinem Tod trifft den Berliner und Brandenburger Amateurfußball tief. Noch im April des vergangenen Jahres organisieren Weggefährten zwei große Abschiedsspiele in Oranienburg und Berlin-Spandau für ihn – als Dank für sein Lebenswerk. Nun erhält dieser Abschied eine andere, endgültige Bedeutung

Hans Oertwig Abschiedsspiel bei Spandau 06 – Foto: Frank Arlinghaus