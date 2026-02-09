„Im Leben alles freiwillig“ - Enis Djerlek über Hans Oertwig Berliner und Brandenburger Trainerlegende wird am Donnerstag beigesetzt – Eine außergewöhnliche Beziehung im Fußball von far · Heute, 16:23 Uhr · 0 Leser

Enis Djerlek und Hans Oertwig beim Oranienburger Derby – Foto: Steffen Kretschmer

Eine außergewöhnliche Beziehung Fast zwei Jahrzehnte war Hans-Joachim Oertwig Mentor, Lehrmeister und Wegbegleiter von Enis Djerlek. Nach Oertwigs Tod spricht der heutige Cheftrainer vom Oranienburger FC über eine außergewöhnliche Beziehung. Hans-Joachim Oertwig hat Enis Djerlek nicht nur zum Trainer gemacht, sondern ihn geprägt fürs Leben. Ein Interview über Vertrauen, Konsequenz – und über einen Mann, der Wort hielt

Zusammenarbeit beginnt in Berlin Die Beziehung zwischen Enis Djerlek und Hans-Joachim Oertwig beginnt in Berlin, rund um die Jahrtausendwende. Oertwig trainiert damals Schwarz-Weiß Spandau und führt den Verein in die Berlinliga. Er möchte den jungen Djerlak als Spieler verpflichten, doch der entscheidet sich zunächst für einen anderen Weg, geht zum Spandauer SV und später zu Hertha Zehlendorf.

Erst eine schwere Knieverletzung verändert alles. Djerlek steht vor dem Karriereende. Oertwig startet einen neuen Versuch – und hält Wort. Beide schließen einen Deal: Sollte es auf dem Platz nicht mehr reichen, bekommt Djerlek eine Chance als Trainer. Nach nur sieben Spielen endet seine aktive Laufbahn, Oertwig macht ihn zu seinem Co-Trainer. Brandenburger Jahre

Gemeinsam arbeiten sie später in Brandenburg, beim SV Altlüdersdorf und beim Oranienburger FC Eintracht. Aufstiege, Rückschläge und Derbys schweißen sie zusammen. Oertwig wird für Djerlek mehr als ein Trainer, er wird Ziehvater und Teil der Familie. FuPa-Interview: Enis Djerlek über Hans-Joachim Oertwig Was war das prägendste Erlebnis in deiner Zusammenarbeit mit Hans Oertwig?

Ein besonders prägendes Erlebnis war die Zeit nach unserem Aufstieg mit dem Oranienburger FC Eintracht in die Brandenburgliga. Wir hatten eine extrem junge Mannschaft und starteten mit einer sehr langen Niederlagenserie. Sportlich war das brutal schwierig.

In dieser Phase entwickelte Hans einen mutigen, für viele überraschenden Plan. Statt defensiv zu agieren, setzte er konsequent auf sehr hohes Pressing, mit dem Ziel, die Bälle möglichst nahe am gegnerischen Tor zu erobern. Über Wochen und Monate arbeiteten wir intensiv an dieser Spielweise. Das war körperlich und mental extrem fordernd.

Der Mut wurde belohnt. Mit dieser aggressiven und geschlossenen Mannschaftsleistung gelang uns sensationell der Klassenerhalt. Dieses Erlebnis hat mir gezeigt, wie wichtig Überzeugung, Mut und klare Spielideen im Fußball sind.

Hans Oertwig und Enis Djerlek beim Oranienburger FC – Foto: Marc Schütz

War Oertwig ein konsequenter Trainer?

Ja, Hans-Joachim Oertwig war ein sehr konsequenter Trainer, aber immer verbunden mit großer Menschlichkeit. Er stellte Spieler nie vor vollendete Tatsachen, sondern kommunizierte Erwartungen und Rahmenbedingungen klar und frühzeitig. Er achtete sehr darauf, welche Spieler charakterlich zu seinem Weg passen. Nicht jeder konnte automatisch ein Spieler unter ihm sein.

Trainingsbeteiligung, Disziplin und Einsatzbereitschaft waren selbstverständlich. Gleichzeitig hatte er ein gutes Gespür dafür, wann er Spieler belohnen oder ihnen bewusst Freiräume geben musste. Besonders beeindruckend war sein unerschütterlicher Glaube an seine Arbeit. Was war seine größte Stärke?

Sein unglaubliches Gespür – auf und neben dem Platz. Er erkannte Momente, wusste genau, wann er eingreifen oder Vertrauen schenken musste. Sein Herz war riesengroß. Er interessierte sich nicht nur für die Leistung, sondern für den Menschen.

Fußball war für ihn immer ein Spiegel des Lebens. Loyalität, Ehrlichkeit und Mut, aber auch Feigheit oder Verrat – all das begegnet einem auf dem Platz wie im Leben. Als Pädagoge und Mentor hat er junge Menschen weit über den Sport hinaus geprägt. Und seine größte Schwäche?

Seine größte Schwäche war gleichzeitig seine größte Leidenschaft: der Fußball. Für Hans-Joachim Oertwig war der Platz sein Ein und Alles. Diese Hingabe bestimmte sein Handeln, forderte aber auch ihren Tribut.

Hans Oertwig und Enis Djerlek beim Oertwig Abschiedsspiel – Foto: Frank Arlinghaus

Wie ging er mit Spielern um, die aus der Jugend kamen?

Er hatte ein außergewöhnliches Vertrauen in junge Spieler. Er ließ sie Erfahrungen sammeln, auch Fehler machen, und begleitete sie auf ihrem Weg. Durch dieses Vertrauen konnten viele ihr Potenzial voll ausschöpfen. Welche Spielertypen favorisierte er?

Er schätzte Spieler mit großer Mentalität, die niemals aufgaben, genauso wie kreative Fußballer, die Spiele entscheiden konnten. Er wusste, dass Handwerker und Künstler aufeinander angewiesen sind. Die richtige Balance war entscheidend. Du bist heute selbst Cheftrainer. Was wendest du in schwierigen Phasen an, was du von ihm gelernt hast?

Vor allem Ruhe. Hans hat mir beigebracht: Alles im Leben ist freiwillig. Diese Haltung nimmt Druck heraus. Wichtig sind der Glaube an die eigene Arbeit, Vertrauen in die Spieler und ein ehrlicher, respektvoller Umgang miteinander. Aktionismus bringt nichts. Die lustigste Geschichte mit ihm?

Vor knapp 20 Jahren trainierten wir in Altlüdersdorf bei minus 20 Grad und meterhohem Schnee. Trotz der Kälte ließ Hans Fußball-Biathlon spielen, damit wir Spaß hatten.

Am Abend suchte die Polizei einen ausgebüxten Häftling. Hans rief die Mannschaft zusammen und sagte: „Jungs, jetzt zeigt, was wir draufhaben!“ Wir halfen tatsächlich bei der Suche. Ein völlig verrückter, aber verbindender Moment.

– Foto: Matthias Haack

Wie stand Oertwig zum Berliner im Vergleich zum Brandenburger Fußball?

Er schätzte beide sehr, sah aber klare Unterschiede. Berlin war technisch geprägt und traditionsreich, Brandenburg intensiver und robuster, mit großer Infrastruktur und starken Derbys. Für ihn war es immer eine Balance aus Respekt, Fairness und maximalem Einsatz. Es gab viele Derbys gegen Sachsenhausen. Welches geht dir nie aus dem Gedächtnis?

Ein Derby gegen FSV Sachsenhausen, in dem wir klar unterlegen waren und mit vier Toren zurücklagen. In den letzten Minuten flüsterte Hans einem gegnerischen Spieler zu: „Junge, ihr habt das Spiel haushoch gewonnen, lasst uns wenigstens unsere Würde bewahren.“

Man konnte sehen, wie Sachsenhausen reagierte. Sie griffen nicht mehr an und spielten das Spiel ruhig zu Ende. Dieser Moment ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben.