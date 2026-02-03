Beerdigung Hans Oertwig: Termin steht fest Abschied einer Trainerlegende: Beisetzung am 12. Februar in Berlin von far · Heute, 12:26 Uhr · 0 Leser

Trainerlegende Hans Oertwig – Foto: Frank Arlinghaus

Der Berliner und Brandenburger Fußball nimmt Abschied von einer seiner prägendsten Persönlichkeiten. Am 12. Februar wird Trainerlegende Hans‑Joachim Oertwig im engsten Kreis, aber mit großer Anteilnahme, zu Grabe getragen.

Ein Abschied in Würde und Dankbarkeit Nach dem Tod von Hans Oertwig steht nun der Termin für seinen letzten Weg fest. Die Beisetzung des langjährigen Trainers, Mentors und Fußballlehrers findet am Mittwoch, den 12. Februar 2026, um 13 Uhr auf dem Friedhof In den Kisseln (Pionierstraße 82 in 13585 Berlin) statt.

Schon im Vorfeld ist spürbar, wie groß die Anteilnahme ist. Zahlreiche ehemalige Spieler, Trainerkollegen, Vereinsvertreter und Freunde aus dem Berliner und Brandenburger Amateurfußball haben ihr Kommen angekündigt. Der Andrang dürfte entsprechend groß werden – nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus echter Verbundenheit zu einem Mann, der viele Lebenswege geprägt hat. Hans Oertwig war kein Trainer der lauten Worte oder großen Inszenierungen. Er wirkte leise, aber nachhaltig. Auf den Trainingsplätzen, in den Kabinen und in persönlichen Gesprächen vermittelte er Werte, die weit über den Fußball hinausgingen: Respekt, Disziplin, Menschlichkeit. Genau diese Haltung macht seinen Abschied für viele so schmerzhaft – und zugleich so besonders.