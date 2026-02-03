Beerdigung Hans Oertwig: Termin steht fest

Der Berliner und Brandenburger Fußball nimmt Abschied von einer seiner prägendsten Persönlichkeiten. Am 12. Februar wird Trainerlegende Hans‑Joachim Oertwig im engsten Kreis, aber mit großer Anteilnahme, zu Grabe getragen.
Ein Abschied in Würde und Dankbarkeit
Nach dem Tod von Hans Oertwig steht nun der Termin für seinen letzten Weg fest. Die Beisetzung des langjährigen Trainers, Mentors und Fußballlehrers findet am Mittwoch, den 12. Februar 2026, um 13 Uhr auf dem Friedhof In den Kisseln (Pionierstraße 82 in 13585 Berlin) statt.
Schon im Vorfeld ist spürbar, wie groß die Anteilnahme ist. Zahlreiche ehemalige Spieler, Trainerkollegen, Vereinsvertreter und Freunde aus dem Berliner und Brandenburger Amateurfußball haben ihr Kommen angekündigt. Der Andrang dürfte entsprechend groß werden – nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus echter Verbundenheit zu einem Mann, der viele Lebenswege geprägt hat.
Hans Oertwig war kein Trainer der lauten Worte oder großen Inszenierungen. Er wirkte leise, aber nachhaltig. Auf den Trainingsplätzen, in den Kabinen und in persönlichen Gesprächen vermittelte er Werte, die weit über den Fußball hinausgingen: Respekt, Disziplin, Menschlichkeit. Genau diese Haltung macht seinen Abschied für viele so schmerzhaft – und zugleich so besonders.
Die Beisetzung wird seinem Wesen entsprechen: ruhig, würdevoll und getragen von Dankbarkeit. Es ist der letzte Weg eines Mannes, der den Fußball nicht nur trainiert, sondern gelebt hat. Und es ist ein Moment des Innehaltens für eine ganze Region, die ihm mehr verdankt, als Worte ausdrücken können.
Ein Leben für den Fußball
Über Jahrzehnte hinweg prägte Hans-Joachim Oertwig den Berliner und Brandenburger Amateurfußball wie kaum ein anderer. Schon früh wechselte er nach dem verletzungsbedingten Ende seiner Spielerkarriere an die Seitenlinie und entwickelte sich zu einem Trainer mit klarer Haltung und großem Gespür für Menschen. Er formte Mannschaften, förderte Talente und begleitete unzählige Spieler auf ihrem sportlichen und persönlichen Weg. Erfolg war ihm wichtig – doch immer stand der Mensch im Mittelpunkt. Genau dafür wird er in Erinnerung bleiben.
Am 15.01.2026 stirbt Hans Oertwig mit 73 Jahren in Berlin Spandau an den Folgen einer Krebserkrankung.