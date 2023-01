Abschied beim KFC Uerdingen - Mittelrhein-Talent kehrt zurück Oberliga Niederrhein: Yaman Hasal verlässt den KFC Uerdingen und kehrt an den Mittelrhein zurück. Sein neuer Verein ist der Siegburger SV.

Yaman Hasal ist zurück am Mittelrhein. Das Nachwuchstalent, welches die Jugendabteilungen des 1. FC Niederkassel, SV Bergisch Gladbach, der Sportfreunde Troisdorf und der SV Deutz durchlief, hat nach einem halben Jahr in Diensten des KFC Uerdingen auf eigenen Wunsch hin den Vertrag beim Niederrhein-Oberligisten aufgelöst und ist an den Mittelrhein zurückgekehrt. Mit dem Siegburger SV hat er bereits einen neuen Verein gefunden.

"Ich bedanke mich bei den Fans für den unglaublichen Support und bin dem Verein dankbar für alles. Es war eine sehr schöne Zeit, aber ich habe mich dazu entschieden, meinen Weg bei einem anderen Verein fortzusetzen", erklärt der 20-Jährige bei seinem Abschied aus der Krefelder Grotenburg in der Rheinischen Post. Dort kam er in der laufenden Spielzeit auf sechs Einsätze in der Meisterschaft und stand zudem in zwei Niederrheinpokal-Spielen auf dem Feld. "Wir danken Yaman für seinen Einsatz in den vergangenen sechs Monaten und wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute“, erklärt der 1. Vorsitzende Damien Raths.

Während es für den KFC Uerdingen noch um den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga West geht, sind die sportlichen Ambitionen in Siegburg in dieser Saison gänzlich andere. Der SSV überwintert mit zwölf Punkten auf dem 13. Tabellenplatz und damit auf einem potenziellen Abstiegsplatz. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die Zweitvertretung von Fortuna Köln, die derzeit als erste Mannschaft über dem Strich steht. Wer die Siegburger wieder in ruhigere Fahrwasser führen soll, ist derweil noch nicht geklärt. Nachdem sich der Verein bereits im Oktober von Bünyamin Kilic getrennt hat, erfolgte im Dezember auch die Trennung von dessen Nachfolger Thomas Klimmeck.