Abreibung im eigenen Stadion – Löwen-U17 vermöbelt Bieros SpVgg Unterhaching im Derby Fünf Tore in Halbzeit zwei

Die erste Halbzeit der Begegnung blieb torlos und ohne große Aufreger. Erst in Durchgang zwei nahm die Partie so richtig Fahrt auf. In der 54. Minute brachte Din Avdic die Junglöwen mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhten die Gäste in Person von Luis Pereira de Azambuja auf 2:0. Hachings Coach und Ex-1860-Profi Daniel Bierofka versuchte mit mehreren Wechseln das Ruder wieder herumzureißen. Jedoch vergebens.

München – Am Wochenende empfing die U17 der SpVgg Unterhaching den TSV 1860 München im eigenen Stadion. Vor dem Spieltag trennte beide Mannschaften nur drei Punkte. Mit 15 Zählern belegte Haching den ersten Nicht-Abstiegsplatz der Tabelle, drei Plätze vor dem Konkurrenten aus Giesing.

Sieben Minuten nach dem 2:0 traf Hachings Raphael Schneider ins eigene Tor. In der 77. Minute baute Pereira de Azambuja die hohe Löwen-Führung noch weiter aus und verzeichnete mit seinem Doppelpack seinen dritten Treffer in dieser laufenden Saison. Den Schlusspunkt einer turbulenten zweiten Hälfte setzte Lukas Reich mit seinem Tor zum 5:0 Endstand für die Gäste aus Giesing.

Daniel Bierofka: Abreibung gegen die alte Liebe – Biero verliert erstes Wiedersehen mit den Löwen

Mit dieser Niederlage rutscht die Bierofka-Elf in die Abstiegszone. Bitter ist die Niederlage für den 43-Jährigen noch aus einem weiteren Grund. Nämlich ging es für ihn am vergangenen Wochenende erstmals nach seinem Weggang 2019 gegen seine alte Liebe Sechzig München. Bierofka lief von 2000 bis 2002 und von 2007 bis zu seinem Karriere-Ende als aktiver Spieler für den TSV 1860 München auf. Zwischendurch spielte er für Bayer 04 Leverkusen und den VfB Stuttgart, mit dem er 2007 die deutsche Meisterschaft in der Bundesliga feierte.

Seine Jugend verbrachte der gebürtige Münchner beim FC Bayern München, der SpVgg Feldmoching und der SpVgg Unterhaching, zu der er nach seinen Trainer-Engagements bei den Löwen von 2015 bis 2019 schließlich als U17 Trainer im vergangenen Frühjahr zurückkehrte. Allerdings hätte sich Bierofka sein Wiedersehen mit den Münchner Löwen wohl anders vorgestellt.

Nächstes Spiel gegen den Ex - Bierofka und seine SpVgg Unterhaching müssen zum Spitzenreiter FC Bayern München

Am kommenden Wochenende trifft Biero nun auf seinen nächsten ehemaligen Verein, wenn es gegen den Spitzenreiter der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest FC Bayern München geht. Anpfiff der Partie ist am Samstag, den 10.12.2022 um 13 Uhr am FC Bayern Campus. (Sebastian Isbaner)