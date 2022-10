Ab sofort dürfen 2500 Zuschauer in die Grotenburg Erweiterung um 500 zusätzliche Fans genehmigt.

Besonders mit Blick auf das Pokalspiel am Mittwoch gegen Rot-Weiß Oberhausen kommt diese Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. „Ein Dank geht an die politisch Verantwortlichen und die Verwaltung der Stadt Krefeld für die Umsetzung bereits zum kommenden Heimspiel“, sagte das für den Spielbetrieb zuständige Vorstandsmitglied Andreas Scholten. Ab sofort sind im Online-Ticketshop (www.lms-ticket.de/kfc-uerdingen) bereits Tickets für den Block M zum Spiel am Sonntag gegen den Tabellenführer aus Hilden bestellbar. Auch in den stationären Vorverkaufsstellen sind die Karten ab heute erhältlich.