Ab 19 Uhr LIVE: Das Viertelfinale HFC gegen FCM im Livestream Polytan-Landespokal +++ Am Mittwochabend empfangen die Frauen des Halleschen FC den 1. FC Magdeburg von Kevin Gehring · Heute, 15:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michelle Luka

Es ist die Wiederauflage des letztjährigen Endspiels: Im Viertelfinale des Polytan-Landespokals stehen sich am Mittwochabend die Frauen des Halleschen FC und des 1. FC Magdeburg gegenüber. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen die Partie ab 19 Uhr im exklusiven Livestream.

Die Favoritenrolle liegt dann klar bei den Magdeburgerinnen. "Wir sind natürlich absolut der Underdog", sagte HFC-Trainer Thomas Pieles zum Duell mit dem FCM. Das Endspiel im vergangenen Mai hatten die Regionalliga-Frauen mit 4:1 gewonnen. Doch schon damals hatten die Hallenserinnen einen starken Kampf geboten - und das wollen sie auch am Mittwoch. "Wir wollen es dem FCM so schwer wie möglich machen und wenn wir unsere Chancen bekommen, diese auch nutzen", so Pieles.