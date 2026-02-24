"Unser Ziel ist nicht der Pokalsieg, sondern die Relegation" Polytan-Landespokal +++ Am Mittwoch empfangen die HFC-Frauen den FCM zum Viertelfinale von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Für die Frauen des Halleschen FC wird es eine Standortbestimmung: Zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr empfangen die Rot-Weißen am Mittwochabend um 19 Uhr (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de) die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FC Magdeburg - im Viertelfinale des Polytan-Landespokals.

"Wir sind natürlich absolut der Underdog", sagt HFC-Trainer Thomas Pieles zum Wiedersehen mit dem FCM. Im vergangenen Mai hatten sich beide Teams im Endspiel gegenübergestanden - damals siegten die Favoritinnen von der Elbe mit 4:1. Und nach der langen Winterpause erachtet Pieles die Außenseiter-Chancen nicht unbedingt als größer.

Ein Heimtrainingslager und zwei Testspiele "Hätten wir noch im alten Jahr gespielt, sähe das vielleicht etwas anders aus", sagt der Coach. "Da waren wir im Rhythmus, da standen wir noch ein bisschen mehr im Saft." So aber wird es für die Hallenserinnen ein halber Kaltstart. Immerhin: Ein intensives Heimtrainingslager und zwei Testspiele konnte der HFC in der Vorbereitung bestreiten. Gegen den Thüringenligisten SV Schott Jena gewannen die Rot-Weißen mit 6:0, gegen den Regionalligisten 1. FFV Erfurt unterlagen sie am Sonntag zum Abschluss des Trainingslagers mit 1:4. "Trotzdem können wir mit dem Auftritt zufrieden sein", betont Pieles. "Wir sind 90 Minuten draufgegangen und haben Tempo gemacht. Wir haben gesehen: Die Grundlage passt. Genau solche Spiele brauchen wir - bestenfalls 10 bis 15 pro Saison - um besser zu werden. Wir messen uns gerne mit solchen Gegnern."