"Unser Ziel ist nicht der Pokalsieg, sondern die Relegation"

Für die Frauen des Halleschen FC wird es eine Standortbestimmung: Zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr empfangen die Rot-Weißen am Mittwochabend um 19 Uhr (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de) die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FC Magdeburg - im Viertelfinale des Polytan-Landespokals.
"Wir sind natürlich absolut der Underdog", sagt HFC-Trainer Thomas Pieles zum Wiedersehen mit dem FCM. Im vergangenen Mai hatten sich beide Teams im Endspiel gegenübergestanden - damals siegten die Favoritinnen von der Elbe mit 4:1. Und nach der langen Winterpause erachtet Pieles die Außenseiter-Chancen nicht unbedingt als größer.
"Hätten wir noch im alten Jahr gespielt, sähe das vielleicht etwas anders aus", sagt der Coach. "Da waren wir im Rhythmus, da standen wir noch ein bisschen mehr im Saft." So aber wird es für die Hallenserinnen ein halber Kaltstart. Immerhin: Ein intensives Heimtrainingslager und zwei Testspiele konnte der HFC in der Vorbereitung bestreiten.
Gegen den Thüringenligisten SV Schott Jena gewannen die Rot-Weißen mit 6:0, gegen den Regionalligisten 1. FFV Erfurt unterlagen sie am Sonntag zum Abschluss des Trainingslagers mit 1:4. "Trotzdem können wir mit dem Auftritt zufrieden sein", betont Pieles. "Wir sind 90 Minuten draufgegangen und haben Tempo gemacht. Wir haben gesehen: Die Grundlage passt. Genau solche Spiele brauchen wir - bestenfalls 10 bis 15 pro Saison - um besser zu werden. Wir messen uns gerne mit solchen Gegnern."
Das gilt auch für das Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg, der in der Regionalliga Nordost aktuell auf Rang drei steht und um die Meisterschaft mitspielt. "Sie haben sich unter Nico Koch sehr gut entwickelt und spielen eine tolle Saison", weiß Pieles und ergänzt: "Das ist ein Duell David gegen Goliath - das lässt sich nicht wegdiskutieren."
Das wiederum könnten die Hallenserinnen womöglich als psychologischen Vorteil nutzen. "Wir haben nichts zu verlieren, aber können viel gewinnen", sagt Pieles. So oder so werden die Rot-Weißen für den Saisonverlauf vieles mitnehmen können. "Wir sehen dieses Spiel noch als einen weiteren Trainingstag, bevor es am Sonntag bei Besiegdas Magdeburg wieder um Punkte geht. Unser Ziel ist nicht der Pokalsieg, sondern die Relegation", unterstreicht Pieles.
Dennoch werden die HFC-Frauen am Mittwoch "alles geben", betont ihr Coach: "Wir wollen es dem FCM so schwer wie möglich machen und wenn wir unsere Chancen bekommen, diese auch nutzen." Wie die Überraschung gelingen kann? "Erst einmal müssen wir die Anfangsphase überstehen. Dann müssen wir im Verlauf der Partie auch versuchen, unser Spiel durchzudrücken." Auf den vollen Einsatz seiner Mannschaft kann sich Pieles jedenfalls verlassen: "Von 27 Spielerinnen in der App haben 26 zugesagt. Die Vorfreude und die Motivation im Team ist riesig."