Finaltag der Frauen: Einmal Stahl Aken, Zweimal 1. FC Magdeburg

Dreimal Finale im Jahnstadion Wolfen! Am Maifeiertag ging es für die Fußballerinnen aus Sachsen-Anhalt um drei Titel. Insgesamt sahen mehr als 500 Zuschauerinnen und Zuschauer die Endspiele. Einmal FC Stahl Aken, zweimal 1. FC Magdeburg - so lautete am Ende die Bilanz des Finaltages der Frauen.