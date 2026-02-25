– Foto: Michelle Luka

Im vergangenen Winter hatte Nico Koch die Geschicke bei den Frauen des 1. FC Magdeburg übernommen. Seitdem ist an der Elbe vieles geschehen. Hatten die Magdeburgerinnen in der Vorsaison mit Rang vier in der Rückrundentabelle bereits ihren Aufschwung angedeutet, stehen sie jetzt in der Regionalliga Nordost sogar noch besser da.

Zwölf Spiele, 25 Punkte - so lautet bis dato die starke Bilanz der FCM-Frauen. Damit sind die Elbestädterinnen lediglich ein Zähler hinter Spitzenreiter Hertha BSC und punktgleich mit RB Leipzig II auf Platz drei. Auch die sportliche Führung hat Nico Koch mit seiner Arbeit augenscheinlich überzeugt: Sein Vertrag wurde im Winter vorzeitig verlängert. Zum FuPa-Profil:

"Nico hat in kurzer Zeit entscheidende Impulse gesetzt und die Mannschaft spürbar weiterentwickelt. Umso mehr freuen wir uns, diesen erfolgreichen Weg gemeinsam fortzusetzen", hatte Abteilungsleiterin Kati Krohn zur Vertragsverlängerung erklärt. Koch selbst hatte verdeutlicht: "Mir ist die Stadt, der Club und mein Team schnell ans Herz gewachsen. Ich kann hier frei arbeiten und die Menschen sind offen für Neues, dafür bin ich sehr dankbar. Genauso für das Vertrauen in meine Person."

Am Mittwochabend wird es für Koch und sein Team wieder ernst. Mit dem Viertelfinale im Polytan-Landespokal - es wartet die Wiederauflage des letztjährigen Endspiels gegen den Halleschen FC (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de) - startet der FCM in die zweite Saisonhälfte. Ab dem 8. März geht es dann auch in der Regionalliga wieder um Punkte. Und so viel steht fest: Für die Zukunft hat sich Nico Koch einiges vorgenommen. "Wir haben große Ziele in den nächsten Jahren und meine Mission hier ist noch lange nicht beendet", kündigte der 36-Jährige zu seiner Vertragsverlängerung an.