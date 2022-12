A-Ligist SV Grieth verlängert mit Trainer-Trio Mit unverändertem Trainerteam geht es für den SV Grieth auch in der kommenden Saison um Punkte.

Die Verantwortlichen des SV Grieth setzen bei der ersten Mannschaft, die aktuell Tabellenelfter in der Kreisliga A Kleve-Geldern ist, auch in der kommenden Spielzeit auf das Trainer-Team mit Peter Franke, Stefan Osman-Reinkens und Gregor Akkermann. Der Vorstand ist mit der Arbeit des Trios absolut zufrieden. „Die Ergebnisse stimmen. Und die Stimmung im Team ist hervorragend“, sagt der Vorsitzende Maximilian Müskens.

Deshalb hat der Klub schon jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. „Es war uns ein wichtiges Anliegen, so früh wie möglich mit den drei Trainern zu verlängern“, so der Klubchef. Erfreulich sei zudem, dass auch Obmann Heinz Koppers, der, so Maximilian Müskens, „ein unverzichtbaren Pfeiler des Vereins ist“, ein Jahr weitermacht.