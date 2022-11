A-Liga-Topspiel: Hajduk gewinnt Balkan-Kracher Effiziente Kroaten siegen im Spitzenspiel mit 4:2 gegen Bosna aufgrund ihrer Effizienz

Nach dem Anpfiff der ersten Hälfte war der Gastgeber anfangs die klar dominierende Mannschaft. Sie belohnten sich bereits in Minute zehn mit dem, bis dahin wohlverdienten, 1:0. Nach einer guten Vorarbeit von Vlado Barbaric, der den Ball von der Grundlinie aus an den zweiten Pfosten spielte, verwandelte Emanuel Vlahic-Puljic souverän, indem er seinen Schuss antäuschte, den Torhüter in die falsche Ecke verlud und dann in die Mitte einschob.

Die zweite Halbzeit

In der zweiten Hälfte kam Bosna mit dem Willen das Spiel zu drehen aus der Kabine und erzielte in Minute 53 den Anschlusstreffer per Kopf durch Siddik Dzinic, nach einer Flanke von Almir Podhumljak. Die Führung hielt jedoch nicht lange an, denn schon in der 55. Minute erhöhte Vlado Barbaric auf 3:1 und erzielte sein 20. Saisontor. Bosna gab sich dennoch nicht geschlagen und nur zwei Minuten später verkürzte Armin Sabanovic, nach einer Balleroberung im 16er, auf 2:3 aus Gäste-Sicht.

Einen Liveticker zum Nachlesen aller Highlights findet ihr hier.

In der 68. Minute traf Ivan Dimitrov für die Heimmannschaft zum 4:2 und stellte somit den ursprünglichen Zwei-Tore-Abstand wieder her. Danach stellte Hajduk sich hinten rein. Bosna warf alles nach vorne, was Lücken für Hajduk zum Kontern öffnete. Dennoch fielen keine Tore mehr. Bosna kam noch zu ein paar Chancen, die sie jedoch nicht nutzten. Somit endete eine im Großen und Ganzen sehr faire Partie mit 4:2 für die Gastgeber.

Pilicas Wort zum Spiel

Trotz weniger Spielanteile und klarem Ballbesitzvorteil für Bosna gewann am Ende Hajduk: "Eine hart umkämpfte Leistung von Hajduk, sie haben ihre Chancen besser genutzt", sagte Pilica nach dem Spiel. Er möchte "das Spiel möglichst schnell abhaken und sich auf die kommenden Spiele konzentrieren", ergänzt er: "Die Saison ist noch lang".