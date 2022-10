A-Klasse kompakt: Überacker gewinnt Nervenkrimi - Puchheim dominiert gegen SC Gröbenzell II Schöngeising sagt Wildenroth-Partie ab

Der Kampf um die Aufstiegsrunde spitzt sich in den A-Klassen im Zugspitz-Kreis zu. So lief der 12. Spieltag der Teams aus dem Landkreis FFB.

TSV Jesenwang - SV Mammendorf II 10:0 (6:0) – Schadlos hielten sich die Hausherren beim Gastspiel des Tabellenletzten auf dem Jesenwanger Platz. Das Team von Dennis Steininger brauchte nicht einmal eine Viertelstunde, um sich warm zu spielen und die Tormaschine kam schon mächtig ins Rollen. Johannes Drexler schob zum 1:0 ein (12.). Andreas Dolp erhöhte auf 2:0 (18.). Michael Messner machte mit seinem Doppelpack den Zwischenstand zum 4:0 klar (22./28.). Drexler trug sich noch einmal in der ersten Halbzeit in die Torschützenliste ein mit seinem Tor zum 5:0 (32.). Den letzten Treffer vor dem Seitenwechsel markierte Michael Rau (43.). Nach der Pause ging es ebenso munter weiter für die Gastgeber. Erneut war es Messner, der jubeln durfte und zwar gleich doppelt (48./56.). Benedikt Schlemmer erhöhte auf 9:0 (64.) und den Schlusspunkt unter dieses Schützenfest setzte wieder Drexler, der mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel das 10:0 erzielte (76.), das dann auch der Endstand sein sollte.

BVTA Fürstenfeldbruck - TSV Gernlinden 4:1 (1:0) – Die erste Halbzeit war noch eher Spazierfahrt, erst nach der Pause wurde der Turbo gezündet bei den Brucker Türken. „Die erste Hälfte war so ein bissl dahingeschlendert“, sagt auch BVTA_Coach Gökhan Koc. zumindest, bis Miralem Brkic den ersten Treffer versenkte (39.). Nach der Pause lief es dann wesentlich besser beim Gastgeber. Koc: „Da hatten wir alles im Griff.“ Vor allem Brkic glänzte wieder einmal mit seinen Torjäger-Qualitäten. Nicht umsonst steht er an der Spitze der Torschützenliste. Auch diesmal zauberte er wieder Tor um Tor. Treffer zwei und drei schlugen im Doppelpack ein (57./58.). Und als wäre das noch nicht genug, setzte Brkic noch eins drauf und markierte seinen vierten Treffer des Tages, der ihm dann auch gleich noch einen lupenreinen Hattrick bescherte (72.). Für den Ehrentreffer der Gäste sorgte Florian Hönisch (74.). Coach Koc war zufrieden mit der Mannschaftsleistung: „Alle haben Vollgas gegeben.“

RW Überacker - TSV Fürstenfeldbruck West 4:3 (0:1) – Das war ein Nervenkitzel, den man sich im Lager der tor-Weißen so nichtt vorgestellt hatte. „Eigentlich hätten wir 3:0 führen müssen“, so RW-Chjef Andreas Froschmeier. Doch während die Gastgeber Chancen liegen ließen, netzten die Westler zum 1:0 ein – ausgerechnet Muzzi Gür, dem bislang das Pech am Stollenschuh klebte, traf. (43.). Nach der Pause kämpfte sich Überacker zurück, Lukas Hartl egalisierte (52.), doch dann war es erneut Gür, der das Leder aus 30 Metern zur 2:1-Führung (62.) für West ins rechte Kreuzeck donnerte. Kurz davor musste Gökhan Özkan mit Rot vom Platz (58.). Für Rot-Weiß gab es später zwei Elfmeter. Zunächst traf Maxi Libal (65.), dann Christian Haag (69.). Alkin Medinelli traf zum 4:2 (77.), West gab noch einmal alles, doch nach dem Treffer von Ahmed Mahir Abd Aljabar (89.) zum 3:4 war Schluss.

A-Klasse 4

SV Puchheim - SC Gröbenzell II 3:1 (3:0) – Mit diesem Spiel war sicher nicht nur der Abteilungsleiter zufrieden. „Wir waren klar überlegen“, so Jens Müller vom gastgebenenden SVP. Gleich dreimal klingelte es in der ersten Halbzeit im Gröbenzeller Kasten. Bruno Lutze (1.) hatte das 1:0 geschossen, Puchheims Top-Torjäger Kamil Temporale holte sich seinen 13. Treffer im achten Spieleinsatz und markierte das 2:0 (20.). Und vor der Pause schob noch Jozef Piwowarczyk (38.) ein. Mit diesem komfortablen Zwischenstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel „ließen wir Gröbenzell besser ins Spiel kommen“, so Müller. Die Gäste erzielten auch nach dem Wiederanpfiff den Anschlusstreffer – per „Bogenlampe über unseren Keeper“, so Müller. Für Gröbenzell hatte Laurin Bohn getroffen (49.). Es wurde dann noch zu einem engen Spiel, aber gefährdet war der Sieg des Tabellenführers nie. Müller schickte noch ein Extra-Lob an den Unparteiischen Dieter Martin, der seine Sache laut Müller sehr gut gemacht hatte.

SV Germering - SC Weßling II 3:1 (1:0) – Mit diesem Sieg soll ein Anfang gemacht sein, denn der SVG will bekanntlich raus aus der Gefahrenzone. Derzeit liegt das Team von Trainer Christian Patsch auf Platz fünf. Gegen das Tabellenschlusslicht Weßling, das bisher nur drei Punkte auf dem Konto hat, war ein Sieg eigentlich Pflicht. Und der sollte auch kommen. Philipp Oberparleiter schob zum 1:0 ein (24.), nach der Pause traf Robert Cupic zum 2:0 (48.). Markus Schönbauer erhöhte auf 3:0 (71.). Der Weßlinger Ehrentreffer fiel zum Ende hin nicht ins Gewicht (73.) und der Sieg ging klar an den Kreisklassen-Absteiger der Vorsaison. (Stephanie Hartl)