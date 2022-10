Wichtige Spieler wie Serdar Yildiz sind der SG Alsenztal nach dem Abstieg treu geblieben. Das zahlt sich bislang in der A-Klasse aus. – Foto: Gregor Wurdel

A-Klasse: Es läuft bei der SG Alsenztal Der Bezirksliga-Absteiger hat sich nach dem Abstieg schnell akklimatisiert - und ist momentan Tabellenführer

Alsenztal. Vergangene Saison gab es noch den Abstieg aus der Bezirksliga Nahe und momentan ist die SG Alsenztal Tabellenführer in der A-Klasse Bad Kreuznach mit 25 Punkten aus 10 Spielen. Ein Szenario was es so in den unteren Ligen eher selten gibt. Wir haben bei dem Präsidenten Tim Klein nachgehakt und die Gründe für die aktuelle Situation bekommen.

Nach einigen Jahren, wo das Team nichts mit dem Abstieg zu tun hatte und sogar einem Jahr in der Landesliga, gab es in der letzten Saison den Abstieg in die A-Klasse für die SG Alsenztal. Warum es allerdings nach dem Abstieg aus der Bezirksliga so gut läuft, hat nach Ansicht des Präsidenten Tim Klein 2 Gründe. Zum Einen komme der neue Trainer Pascal Berg sehr gut in der Mannschaft an und habe mit seiner „akribischen Arbeit“ direkt Erfolg. „Nach wenigen Gesprächen und direkt nach ungefähr drei Tagen war klar, dass Pascal die Optimallösung für unseren Verein ist“ äußerte sich Klein. Schlüsselspieler sind geblieben Zum Anderen hatte die SGA keine großen Abgänge zu verzeichnen. Vor allem Schlüsselspieler wie Julian Aff, Serdar Yildiz, Maximilian Bauer und Dennis Schulte wollten sich nicht einfach mit dem Abstieg verabschieden und noch mindestens ein weiteres Jahr dranhängen. „Das gesamte Team hat früh im Sommer schon angefangen, hart und fleißig zu arbeiten“ berichtet uns Klein stolz. Außerdem betont er, dass die Mannschaft der Star sei. Die Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und Trainer läufe sehr gut und Berg suche immer wieder den engen Kontakt zu seiner Mannschaft. Wiederaufstieg nicht das Primärziel