90+4’: Irre Comebacks in Würzburg und Aubstadt

10. Spieltag der Regionalliga Bayern am Dienstagabend: Die Schwabenritter und der FV Illertissen beeindruckten mit spektakulären Comebacks, während Haching und Nürnberg ihre Favoritenrolle bestätigten und am Ende jeweils als Sieger vom Platz gingen. Hankofen erkämpfte sich gegen Wacker einen wichtigen Punkt, während Memmingen und Bayreuth die Punkte teilten. Vilzing setzte sich gegen die Zweitvertretung des Rekordmeisters durch und Ansbach gewann nach starker Leistung gegen Buchbach.
Was für ein Spiel! Nach dem ersten Durchgang schien alles auf eine klare Angelegenheit hinauszulaufen. Die Gastgeber dominierten und führten zur Pause bereits mit 3:0. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild: Die Gäste aus Augsburg kamen wie verwandelt aus der Kabine und drängten auf den Anschluss. Schaber brachte die Schwabenritter in der 53. Minute mit dem 3:1 zurück ins Spiel, bevor Ruisinger nur zehn Minuten später zum 3:2 verkürzte. In einer packenden Schlussphase war es schließlich die Nachspielzeit (90.+4), in der die Gäste den viel umjubelten Ausgleich erzielten. Damit sicherte sich der Tabellenletzte einen enorm wichtigen Punkt.
Nach drei sieglosen Partien in Folge hat die SpVgg Unterhaching ihre Pflichtaufgabe souverän erfüllt und gegen Aschaffenburg einen 2:1-Erfolg eingefahren. Skarlatidis brachte die Gastgeber bereits in der 15. Minute per Foulelfmeter in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Zimmermann auf 2:0 und stellte die Weichen damit früh auf Sieg. In der Schlussphase wurde es jedoch noch einmal spannend: Baier verkürzte in der 87. Minute, ebenfalls per Foulelfmeter auf 2:1, Haching brachte den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit.
Auch der 1. FC Nürnberg hat im Rennen um die Tabellenspitze wichtige Punkte eingefahren. Mit dem Sieg im Derby gegen Fürth festigten die Cluberer ihre Position als erster Verfolger des Tabellenführers aus Unterhaching.
Zur Pause lag Illertissen noch knapp im Rückstand, am Ende aber stand ein verdienter Auswärtssieg gegen Aubstadt auf der Anzeigetafel. Mit einer furiosen zweiten Halbzeit drehte der FVI die Partie eindrucksvoll. In der 64. Minute sorgte Hausmann zunächst für den 2:2-Ausgleich und brachte die Gäste damit zurück ins Spiel. Zehn Minuten später erzielte Hingerl die erstmalige Führung, ehe Gerstmayer mit einem Doppelpack in der 84. und 88. Minute alles klar machte. Grimm gelang kurz vor dem Schlusspfiff nur noch der Treffer zum 3:5-Endstand aus Sicht der Hausherren.
Die SpVgg Ansbach setzte sich am Ende souverän gegen Buchbach durch, das ab der 41. Minute in Unterzahl agieren musste. Weeger brachte die Hausherren per Elfmeter mit 1:0 in Führung, doch Bahar glich in der 62. Minute zum 1:1 aus. In der Schlussphase drückte Ansbach jedoch aufs Tempo: Schmidt stellte in der 73. Minute die Weichen auf Sieg, ehe Joker Nuhanovic in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand besorgte.
Der FC Memmingen und die SpVgg Bayreuth trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams erarbeiteten sich im Verlauf der Partie vereinzelte Chancen, ohne jedoch klar die Oberhand zu gewinnen. Winklbauer brachte die Gäste zunächst mit 0:1 in Führung, ehe Schmidt den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Damit stand am Ende eine leistungsgerechte Punkteteilung.
