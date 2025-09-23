90+4’: Irre Comebacks in Würzburg und Aubstadt

Was für ein Spiel! Nach dem ersten Durchgang schien alles auf eine klare Angelegenheit hinauszulaufen. Die Gastgeber dominierten und führten zur Pause bereits mit 3:0. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein völlig anderes Bild: Die Gäste aus Augsburg kamen wie verwandelt aus der Kabine und drängten auf den Anschluss. Schaber brachte die Schwabenritter in der 53. Minute mit dem 3:1 zurück ins Spiel, bevor Ruisinger nur zehn Minuten später zum 3:2 verkürzte. In einer packenden Schlussphase war es schließlich die Nachspielzeit (90.+4), in der die Gäste den viel umjubelten Ausgleich erzielten. Damit sicherte sich der Tabellenletzte einen enorm wichtigen Punkt.





