Das Bollwerk hält: Hankofen holt überraschenden Punkt in Burghausen

Wenig überraschend dominierten die Hausherren vom Anpfiff weg, hatten viel Ballbesitz, konnten ihre Überlegenheit allerdings über 90 Minuten nicht in Tore ummünzen. In der 16. Minute hatte Moritz Bangerter stark abgezogen, aber Hankofens Keeper Sebastian Maier parierte noch besser (16.). Tolle Aktion von beiden! Die SpVgg verteidigte diszipliniert, in der 38. Minute klingelte es aber dann doch im Kasten der Niederbayern - eigentlich. Denn der vermeintliche Führungstreffer der Gastgeber wurde von Schiedsrichter Dr. Quirin Demlehner zurückgepfiffen. Der Unparteiische hatte beim Kopfball von Felix Bachschmid ein Stürmerfoul erkannt. Wütende Proteste der Wacker-Fans waren die Reaktion! Somit ging`s dann doch torlos in die Kabinen.



Nach der Pause ein ähnliches Bild: Burghausen machte über weite Strecken das Spiel, brachte die Kugel aber nicht am prächtig aufgelegten Maier vorbei. Die "Dorfbuam" verteidigten leidenschaftlich und warfen sich in jeden Schuss. Hankofen musste zwar einige brenzlige Situationen überstehen, doch das Bollwerk hielt. Ein Punkt, der am Ende noch richtig wichtig werden könnte. Damit hat die SpVgg gegen die drei Topteams FC Bayern II, Würzburger Kickers und Wacker Burghausen vier Zähler ergattert - eine mehr als beachtliche Ausbeute!



Die Partie aus Sicht von Hankofens Cheftrainer Tobias Beck: "In den ersten 20 bis 25 Minuten hatten wir durchaus unsere Probleme und haben ein wenig zu viel Respekt vor dem Gegner gezeigt. Wacker hatte da schon Vorteile und wir mussten sehr viel Laufarbeit verrichten. In der zweiten Hälfte konnte wir das Spiel ausgeglichener gestalten und hatten durchaus auch unser Umschaltmomente. Über 90 Minuten gesehen bin ich schon der Meinung, dass das Unentschieden in Ordnung geht."