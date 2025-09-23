 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligabericht
Andreas Jünger (in gelb) war der Matchwinner für die Vilzinger.
Andreas Jünger (in gelb) war der Matchwinner für die Vilzinger. – Foto: Thomas Gierl

Vilzing feiert! Jünger knipst die Bayern K.o.

Dienstag - 10. Spieltag: Die DJK besiegt vor über 1.700 Zuschauern die Jungprofis aus München mit 1:0

Regionalliga Bayern
DJK Vilzing
FC Bayern II

Ostbayern bleibt weiterhin kein gutes Pflaster für die Jungprofis des FC Bayern München II. Keine zwei Wochen nach der 0:1-Pleite in Hankofen gingen die Bayern-Amateure am Dienstagabend auch in Vilzing leer aus. Vor 1.733 Zuschauern erzielte Andreas Jünger in der zweiten Hälfte den Treffer des Tages und bescherte den Oberpfälzern einen eminent wichtigen 1:0-Heimsieg.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Gäste aus der Landeshauptstadt leichte Vorteile. Nach einer guten halben Stunde hatte Richard Christian Meier die bis dato beste Gelegenheit für die Bayern-Amateure, aber Vilzings Torhüter Fabian Eutinger reagierte herausragend und klärte per toller Fußabwehr (33.).

Nach der Pause wurden die Hausherren immer stärker, erspielten sich Chancen und schnupperten mehrmals am 1:0. In der 75. Minute war es dann soweit: Zunächst konnte FCB-Keeper Leon Klanac aus kurzer Distanz gegen Jonas Goß noch klären, doch die Kugel kam postwendend von der linken Seite wieder ins Zentrum, und dort stand Andreas Jünger goldrichtig. Der 31-Jährige, der bislang in dieser Saison auch noch eher glücklos agierte, drückte das Leder mit seinem ersten Saisontreffer zum 1:0 über die Linie. Nun war Partystimmung angesagt im Manfred-Zollner-Stadion - zumindest bei denen, die es mit den Schwarzgelben hielten. Die Vilzinger ließen in der Schlussphase die Bayern-Amateure nicht mehr entscheidend zum Zug kommen und verteidigten den knappen Vorsprung! Die DJK springt damit aus dem Tabellenkeller, die Bayern-Amateure sind aktuell nur Mittelmaß.

DJK Vilzing: Fabian Eutinger, Mario Kufner, Elija Härtl, Felix Weber, Tobias Hoch (90. Luis Bezjak), Jonas Goß (84. Erol Özbay), Simon Sedlaczek (90. Josef Gottmeier), Thomas Haas, Alexis Alban Fambo, Nik Leipold, Andreas Jünger (90. Benedikt Fischer) - Trainer: Matthias Graf
FC Bayern München II: Leon Klanac, Magnus Dalpiaz (84. Vincent Manuba), David Heindl, Benno Schmitz, Adin Licina, Guido della Rovere, Kurt Rüger (80. Bajung Darboe), Jussef Nasrawe, Robert Edward Deziel Jr., Richard Meier (67. Artur Degraf), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz - Trainer: Dirk Teschke - Trainer: Josef Eibl
Schiedsrichter: Peter Dotzel (Heidenfeld) - Zuschauer: 1733
Tore: 1:0 Andreas Jünger (75.)

Mathias WillmerdingerAutor