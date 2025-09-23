Vilzing feiert! Jünger knipst die Bayern K.o.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Gäste aus der Landeshauptstadt leichte Vorteile. Nach einer guten halben Stunde hatte Richard Christian Meier die bis dato beste Gelegenheit für die Bayern-Amateure, aber Vilzings Torhüter Fabian Eutinger reagierte herausragend und klärte per toller Fußabwehr (33.).Nach der Pause wurden die Hausherren immer stärker, erspielten sich Chancen und schnupperten mehrmals am 1:0. In der 75. Minute war es dann soweit: Zunächst konnte FCB-Keeper Leon Klanac aus kurzer Distanz gegen Jonas Goß noch klären, doch die Kugel kam postwendend von der linken Seite wieder ins Zentrum, und dort stand Andreas Jünger goldrichtig. Der 31-Jährige, der bislang in dieser Saison auch noch eher glücklos agierte, drückte das Leder mit seinem ersten Saisontreffer zum 1:0 über die Linie. Nun war Partystimmung angesagt im Manfred-Zollner-Stadion - zumindest bei denen, die es mit den Schwarzgelben hielten. Die Vilzinger ließen in der Schlussphase die Bayern-Amateure nicht mehr entscheidend zum Zug kommen und verteidigten den knappen Vorsprung! Die DJK springt damit aus dem Tabellenkeller, die Bayern-Amateure sind aktuell nur Mittelmaß.

Alles auf einen Blick:

DJK Vilzing: Fabian Eutinger, Mario Kufner, Elija Härtl, Felix Weber, Tobias Hoch (90. Luis Bezjak), Jonas Goß (84. Erol Özbay), Simon Sedlaczek (90. Josef Gottmeier), Thomas Haas, Alexis Alban Fambo, Nik Leipold, Andreas Jünger (90. Benedikt Fischer) - Trainer: Matthias Graf

FC Bayern München II: Leon Klanac, Magnus Dalpiaz (84. Vincent Manuba), David Heindl, Benno Schmitz, Adin Licina, Guido della Rovere, Kurt Rüger (80. Bajung Darboe), Jussef Nasrawe, Robert Edward Deziel Jr., Richard Meier (67. Artur Degraf), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz - Trainer: Dirk Teschke - Trainer: Josef Eibl

Schiedsrichter: Peter Dotzel (Heidenfeld) - Zuschauer: 1733

Tore: 1:0 Andreas Jünger (75.)