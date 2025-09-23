Vilzing feiert! Jünger knipst die Bayern K.o.

Ostbayern bleibt weiterhin kein gutes Pflaster für die Jungprofis des FC Bayern München II. Keine zwei Wochen nach der 0:1-Pleite in Hankofen gingen die Bayern-Amateure am Dienstagabend auch in Vilzing leer aus. Vor 1.733 Zuschauern erzielte Andreas Jünger in der zweiten Hälfte den Treffer des Tages und bescherte den Oberpfälzern einen eminent wichtigen 1:0-Heimsieg.
DJK Vilzing: Fabian Eutinger, Mario Kufner, Elija Härtl, Felix Weber, Tobias Hoch (90. Luis Bezjak), Jonas Goß (84. Erol Özbay), Simon Sedlaczek (90. Josef Gottmeier), Thomas Haas, Alexis Alban Fambo, Nik Leipold, Andreas Jünger (90. Benedikt Fischer) - Trainer: Matthias Graf
FC Bayern München II: Leon Klanac, Magnus Dalpiaz (84. Vincent Manuba), David Heindl, Benno Schmitz, Adin Licina, Guido della Rovere, Kurt Rüger (80. Bajung Darboe), Jussef Nasrawe, Robert Edward Deziel Jr., Richard Meier (67. Artur Degraf), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz - Trainer: Dirk Teschke - Trainer: Josef Eibl
Schiedsrichter: Peter Dotzel (Heidenfeld) - Zuschauer: 1733
Tore: 1:0 Andreas Jünger (75.)