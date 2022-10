9 Tore Spektakel bei Holthausen/Biene 3 Doppelpacker beim 7:2 Erfolg gegen den SV Holdorf

Holdorf macht sich mit 7 Gegentreffern im Gepäck auf den Rückweg

Für den SV Hollage hätte das Spiel nicht besser beginnen können. Bereits in der 3. Minute stand es nach einem Treffer von Soares 1:0 für die Gäste. Aber wer Biene in dieser Saison kennt weiß, das hat nichts zu bedeuten. Zu ausgeprägt ist das Selbstverstrauen nach einer bisher grandiosen Saison. Und so stand es nach gespielten 6 Minuten auch schon 2:1 für den Gastgeber. Feldhaus und Tengen mit ihren ersten von je 2 Treffern konnten das Spiel ruckzuck drehen. Die Zuschauer hatten gefühlt noch nicht einmal Platz genommen und sich ein Bier aufgemacht.

Und das Scheibenschießen ging auch gleich munter weiter. 3:1 erneut Feldhaus, 3:2 Stephan Höge und 4:2 erneut Tengen. Bis hierher waren dann auch erst 26 Minuten gespielt. Das zwischenzeitlich geöffnete Bier war also noch nicht leer, da stand es schon 4:2.

Vor der Pause dann noch ein weiterer Treffer zum 5:2 durch Rene Hillebrand. Jetzt konnte man sich in Ruhe eine neue Flache Bier aufmachen.

Nach der Pause war die Turbulenz aber dann auch erst mal verflogen, Biene traf noch zweimal und Hollage konnte mit diesen 7 Gegentreffern noch gut zufrieden sein. Aufgrund der vogelfreien Abwehrreihen auf beiden Seiten war Biene aber ebenfalls froh, dass es bei den 2 Gegentoren blieb, hatte Holdorf doch auch noch einige richtig gute Einschussmöglichkeiten.