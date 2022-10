Mit seinen dritten Treffer des Tages bescherte Christian Gropius den 5:4-Erfolg. – Foto: Michael Donau

5:4-Erfolg nach 1:4-Pausenrückstand: "Dann bist du total euphorisiert" Landesliga Nord +++ Union Heyrothsberge gelingt beim TuS Siegfried Wahrburg ein furioses Comeback

Der SV Union Heyrothsberge hat seinen Erfolgslauf in der Landesliga Nord am Sonnabend fortgesetzt - und zwar auf höchst dramatische Art und Weise. Zu Gast beim TuS Siegfried Wahrburg lagen die Unioner zur Pause noch mit 1:4 zurück, feierten am Ende aber einen 5:4-Auswärtssieg und damit den inzwischen fünften Dreier in Serie.

"Das war natürlich mega", strahlte Matchwinner Christian Gropius vor Freude. Der 31-Jährige behielt am Sonnabend neun Minuten vor dem Ende vom Elfmeterpunkt die Nerven und traf mit seinem dritten Tor des Tages zum Sieg. Bis dahin war es für Heyrothsberge aber ein ganz weiter Weg. Wahrburg erwischt Heyrothsberge kalt Schon in der dritten Minute wurde die Mannschaft von Marcel Gieseler durch Nils Lautenschläger kalt erwischt. Zwar sorgte Gropius für den zwischenzeitlichen Ausgleich (26.), doch setzte sich Wahrburg bis zur Pause durch Marco Zimmermann (35., 44.) und Kevin Assmann per Elfmeter (45.+3) ab. "Du liegst nach der ersten Halbzeit mit 1:4 hinten, guckst dich in der Kabine an und fragst dich: ,Wie passt dieses Ergebnis zu dieser Partie?'", sagte Gropius. Denn der Angreifer fand: "Wir waren eigentlich echt gut im Spiel." >> Alle Highlights der Partie bei FuPa.tv: (hier klicken) Aufgegeben haben sich die Gäste aber trotzdem - oder gerade deshalb nicht. "Es hat sich nicht wie ein 1:4 angefühlt. Wir alle waren uns sicher, dass noch was geht", erklärte Gropius die Stimmungslage in der Pause. Die Marschroute für den zweiten Durchgang war klar: "Wir haben nichts zu verlieren, wir hauen voll drauf." Und mit dieser Herangehensweise fuhr Heyrothsberge offenbar gut. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff verkürzte Gropius. "Dann lief es in unsere Richtung, das Momentum war komplett umgekehrt", berichtete er. Gropius schnappt sich die Kugel Marcus Schlüter (59.) - nach Vorarbeit von Gropius' jüngeren Bruder Daniel - und der erst fünf Minuten zuvor eingewechselte Tom Raue (68.) besorgten dem SV Union den Ausgleich. Doch Heyrothsberge drückte weiter. Nachdem dann Karsten Völckel im Wahrburger Strafraum zu Fall kam und Schiedsrichter Torsten Felkel auf den Punkt zeigte, zögerte Christian Gropius keine Sekunde. "Nach jedem Training schieße ich zehn bis 20 Elfmeter mit unseren Torhütern, von daher bin ich mittlerweile geübt", sagte der Angreifer, der nervenstark und sicher ins rechte untere Ecke vollstreckte (81.).