5:2 - TGB Günzburg entscheidet rassiges Kreisklassen-Topmatch für sich

In einem torreichen und kurzweiligen, aber insgesamt auch sehr fairen Topmatch traf die SSV Dillingen mit Türk Genclerbirligi Günzburg auf ihren bisher stärksten Gegner in dieser Spielzeit. Die 2:5-Auswärtsniederlage im Auwaldstadion fiel gemäß den gezeigten Leistungen vielleicht um ein bis zwei Treffer zu hoch aus, war aber im Kern auch verdient. Allerdings hatte Dillingen, nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit, Pech mit einer Schiedsrichterleistung. Es mag sein, dass Clemens Kraus vom SC Altenmünster jung ist und gehypet wird, allerdings sagt dies noch lange nichts über die tatsächlichen Führungsqualitäten in einem Spitzenspiel aus...

Der SSV-Matchplan war angesichts mehrerer Ausfälle in der Abwehrzone eher defensiv angelegt, was das spielstarke TGB aber nicht daran hinderte, von Beginn an einen entsprechenden Angriffswirbel zu entfachen. Den Torreigen eröffnete eröffnete der auf der linken Außenbahn unfassbar stark agierende Yavuz Tek nach Pass von Cemre Onay - 1:0 (8. Spielminute). Dillingen schüttelte sich aber und kam durch Jetmir Zekaj, den Dominik Riedinger stark in Szene gesetzt hatte, bereits sieben Minuten später mit dem Ausgleichstreffer zurück. Kurz darauf klingelte es schon wieder auf der Gegenseite: Tek leistete diesmal die Vorarbeit für Orhan Cimens Treffer zum 2:1 (17.). Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten, beide Teams agierten nun mit offenem Visier und es gab beiderseits Torchancen im Minutentakt. Das nächste Tor war wieder der SSV, die durch die Hereinnahme von Kevin Wohldann defensiv nun stabiler agierte, vorbehalten, Baris Er verwandelte den an Adonis Isufi verwirkten Foulelfmeter souverän zum 2:2-Pausenstand (45.)

Türk Genclerbirligi kam jedoch besser aus der Kabine und lag nach 56 Minuten erneut in Front. Erneut Cimen markierte das 3:2, assistiert von ebenso starken Onay. Dem vermeintlich vorentscheidenden 4:2 durch Tek nach Vorlage von Cimen (65.) ging jedoch ein ziemlich offensichtliches Foulspiel an Zekaj, er hatte vor dem gegnerischen Strafraum einen Schlag in die Rippen bekommen, voraus.