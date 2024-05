50-Punkte-Marke als Ziel: SV 09 peilt Sieg gegen TuS Königsdorf an

Im Mittelrheinliga-Spitzenspiel bei Eintracht Hohkeppel hat der SV Bergisch Gladbach 09 vom designierten Regionalliga-Aufsteiger die Grenzen aufgezeigt bekommen. Die Mannschaft von Trainer Mike Wunderlich kam zwar gut ins Spiel, doch es war schon ein Unterschied zu sehen.

„Die Gegentore waren einfach zu billig“, ärgerte sich der Trainer, dessen Team die wichtigen Zweikämpfe in beiden Strafräumen verlor. Zudem ließen sich die Ausfälle von Claudio Heider, Milo McCormick und Tristan Arndt in dem Spiel bei den herausragend besetzten Hohkepplern nicht kompensieren.

Die Niederlage heißt es jetzt abzuhaken und die letzten drei Saisonspiele mit absoluter Konzentration anzugehen, um das Ziel von 50 Punkten zu erreichen. Derzeit haben die Nullneuner 43 Zähler gesammelt und wollen versuchen, am Sonntag (15 Uhr) in der BELKAW Arena gegen den TuS Königsdorf einen Dreier einzufahren. Danach geht es noch zu Germania Teveren und am Pfingstmontag tritt der FC Hürth an der Strunde an. „Wenn wir die 50 vollmachen, können wir von einer guten Saison sprechen“, macht der Coach deutlich, dass er die restlichen Partien noch unbedingt „ziehen will, damit wir unsere eigene Challenge gewinnen“. Auf dem Weg dorthin stellt der TuS Königsdorf aber eine große Herausforderung dar. Fußballerisch ist das Team sehr gut und demonstrierte dem SV 09 beim 0:2 im Hinspiel diese Stärke. Dafür wollen Mike Wunderlich und seine Jungs nun Revanche, nicht zuletzt auch, um dem Saisonziel wieder einen Schritt näherzukommen.

Nach ihren Gelbsperren kehren Kapitän Claudio Heider und Rechtsverteidiger Milo McComrick zurück, auch Linksverteidger Nils Lück hat seine Rotsperre abgesessen. Fraglich ist der Einsatz von Linksaußen Tristan Arndt, der sich schon seit einiger Zeit mit Leistenproblemen herumplagt. Fehlen wir Abräumer Joel Kouekem, nachdem er sich in Hohkeppel einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hat und zur Halbzeit ausgewechselt werden musste.