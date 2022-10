4:0 im Test gegen Laupheim

In einem Testspiel am Dienstagabend auf dem Gelände des SV Pappelau-Beiningen besiegte der SSV den Landesligisten FV Olympia Laupheim mit 4:0. Auch zwei Spieler der U19 wurden eingesetzt.

Ziel war es, den Spieler die zuletzt weniger Spielzeiten in der Regionalliga hatten, Spielpraxis zu geben. Außerdem standen auch die zuletzt länger verletzten Lamar Yarbrough und Marco Hingerl auf dem Platz.

Bereits nach fünf Minuten brachte Bastian Allgaier die Spatzen mit 1:0 in Führung. Tobias Rühle, der auch die Kapitänsbinde trug, legte in der 31. Minute nach und erhöhte auf 2:0.

Direkt nach dem Seitenwechsel traf Christoph Maier, den Schlusspunkt setzte U19-Spieler Jonathan Kratz in der 67. Minute.

Beim FV Olympia Laupheim, die den ersten Platz in der Landesliga belegen, standen mehrere Spieler auf dem Feld, die bereits im Nachwuchs für den SSV Ulm 1846 Fussball am Ball waren.

Mit Stefan Hess außerdem jemand, der in 42 Oberliga- und 31 Regionalligaspielen das SSV-Trikot getragen hatte und beim letzten Aufstieg 2016 in die Regionalliga dabei war.