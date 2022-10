3:0, 3:3, 4:3 - Wiehl siegt in spektakulärem Spiel Landesliga., Staffel 1: Der FV Wiehl sah schon wie der sichere Sieger aus. Die spektakuläre Aufholjagd reicht dem 1. FC Spich am Ende nicht - der FV siegt mit 4:3.

Zunächst sah es dabei allerdings nach einer ganz klaren Nummer aus. Die Gäste aus Wiehl kamen gut rein und wurden nach 22 Minuten belohnt: Jan Krieger traf zum 1:0 für den FV. Mit dem Halbzeitpfiff baute Felix Sievers die Führung auf 2:0 aus. Beste Voraussetzungen also für Wiehl im zweiten Durchgang.

Per Jokertor zur Aufholjagd

Entsprechend lief es weiterhin richtig gut für die Gäste. Krieger schnürte den Doppelpack und sorgte mit dem 3:0 schon fast für die Vorentscheidung. Wobei die Betonung hier auf dem "fast" liegt. Spich brachte in der 65. Minute Manuel Jäger in die Partie - zwei Minuten später traf Jäger zum 1:3. Das Tor von Lukas Püttmann zum 2:3 in der 77. Minute machte das Spiel endgültig wieder spannend. Die Aufholjagd war geglückt als Joker Jäger zum zweiten Mal traf und das Spiel ausglich. Zehn Minuten vor dem Ende war die Begegnung auf Reset gestellt.