3. Transfer von Alesheim: Talent kommt aus Ansbach in die Bezirksliga Nach dem verpassten Landesliga-Aufstieg setzt der SVA auf junge Spieler von Boris Manz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Verpassten den Landesliga-Aufstieg nur knapp: Der SV Alesheim spielte 2022 noch in der A-Klasse. – Foto: Florian Würthele

Fast hätte es am Ende sogar mit dem Landesliga-Aufstieg geklappt, doch in der Relegation scheiterte der SV Alesheim an Wenzenbach. Nun holt der Bezirksligist ein junges Trio.

In der Vorsaison überraschte der SVA die Bezirksliga Süd und beendete die Saison hinter Landesliga-Aufsteiger Wendelstein auf Rang zwei. Nach dem Durchmarsch aus der A-Klasse und dem fünften Platz in der Vorsaison erneut eine beachtliche Platzierung für die Eintracht. In der kommenden Spielzeit dürfte Alesheim damit zu den Top-Teams der vorläufig einteilten neuen Süd-Staffel zählen. Jetzt verstärkt sich der Verein noch einmal. Auffällig bei den drei Neuzugängen: Alesheim setzt auf junge Spieler. Aus der Kreisklasse, Kreisliga und von der SpVgg Ansbach: Youngster verstärken Bezirksligist Alesheim So holt der Bezirksliga-Vize-Meister den erst 19-jährigen Max Gollisch. Der kommt von der SpVgg Ansbach zum SV Alesheim und will dort die ersten Schritte im Herrenberich gehen. „Mit Max konnten wir einen jungen Spieler für uns gewinnen, der trotz seines Alters bereits einiges erlebt und erreicht hat. Erst vor kurzem wurde er mit der U19 der SpVgg 09 Ansbach Meister in der Landesliga und hat dort eine hervorragende Ausbildung genossen", kommentiert der Vorstand des SVA den Transfer und lobt explizit auch Gollischs Charakter.

"Max ist ein bodenständiger und sympathischer Junge, der sich sofort in die Mannschaft eingefügt hat. Besonders hilfreich war dabei natürlich auch, dass er bereits mit einigen Jungs aus unserem Team eng befreundet ist." Gollisch fand laut Statement schnell Anschluss und kommt aus Weiboldshausen, also aus der unmittelbaren Region. "Wir sind überzeugt, dass er sehr gut zu unserem Verein passt und freuen uns riesig, dass er sich für den SVA entschieden hat.“ Hoch erfreut ist auch das Trainerteam um Janik Reutelhuber und Jonas Bürlein: „Bei Max hat man direkt in der ersten Trainingseinheit gesehen, dass er eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen hat. Er ist technisch stark, trifft unter Druck die richtigen Entscheidungen und besitzt für sein Alter ein gutes Spielverständnis." Für den Sprung in den Herrenbereich sei Geduld gefragt, aber Gollisch bringe alles mit für den Durchbruch.