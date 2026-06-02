3. Liga: Teilnehmerfeld steht - eine große Überraschung noch möglich

Die Würzburger Kickers haben sich als letzte Mannschaft sportlich für die 3. Liga qualifiziert. – Foto: Frank Scheuring

Die Saison ist gerade beendet, die Spieler im wohlverdienten Sommerurlaub, doch ruhig wird es deshalb rund um die 3. Liga noch lange nicht. Während sich mit den Würzburger Kickers am Montagabend der letzte Teilnehmer qualifiziert hat, könnte ein Absteiger doch an Bord bleiben. Möglich macht das der TSV 1860 München, der bis Mittwochnachmittag beim Deutschen Fußball-Bund eine Liquiditätslücke von rund 2,7 Millionen Euro nachweisen muss.

In der vergangenen Woche platzte die Bombe an der Grünwalder Straße in München. Laut übereinstimmender Medienberichte, sollen beim TSV 1860 München rund 2,7 Millionen Euro fehlen, der Lizenzentzug droht. Noch bis Mittwoch um 17 Uhr hat der Traditionsverein Zeit, um beim DFB die Liquidität nachzuweisen. Ob das gelingt, darf allerdings angezweifelt werden, zumal sich Investor Hasan Ismaik in den Sozialen Medien mehr als zurückhaltend geäußert hat und sich eher für einen grundlegenden Neuanfang in der Regionalliga ausgesprochen hat.

Havelse zurückhaltend - Aue bereit

Sollte die Lücke in den Finanzen nicht geschlossen werden können und der DFB die Lizenz verweigern, würden die Löwen nachträglich als erster Absteiger der soeben beendeten Spielzeit feststehen. Das hätte zur Folge, dass die eigentlich abgestiegenen Kicker des TSV Havelse plötzlich wieder über dem Strich stünden und die Klasse gehalten hätten. Da in Havelse aber bereits seit Monaten die Planungen für die Regionalliga laufen und zudem der Nutzungsvertrag des Eilenriedestadions in Hannover abgelaufen ist, hätte der TSV kein Drittliga-taugliches Stadion. Zudem soll der Verein auch gar nicht allzu versessen auf eine weitere Saison in der 3. Liga sein, auch wegen hoher Kosten.