Drittliga-Traditionsverein droht wohl Lizenzentzug

Dunkle Wolken über Giesing. Der TSV 1860 München steht wohl vor einem möglichen Lizenzentzug in der 3. Liga. Wie die "Bild" berichtet, soll es sich aktuell um eine Lücke im Etat von 2,7 Millionen Euro handeln, die der Klub bis zum 3. Juni beim Deutschen Fußball-Bund nachweisen muss. Sollte den Verantwortlichen das nicht gelingen, droht dem Traditionsverein der Zwangsabstieg. Der TSV Havelse würde damit die Klasse halten.
Sportlich verlief die Saison weit hinter den Erwartungen. Eigentlich wollte der TSV 1860 München um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen, am Ende hat es nur zu einem enttäuschenden achten Rang gereicht. Anstatt sich nun aber in Ruhe auf die kommende Spielzeit vorbereiten zu können und dann einen neuen Anlauf zu starten, müssen sich die Löwen nun wohl mit dem Horror-Szenario des Zwangsabstiegs beschäftigen.
Schon lange schwelt der Konflikt zwischen dem Verein und Investor Hasan Ismaik. Schon im vergangenen Sommer hat er versucht, seine Anteile zu verkaufen, dies gelang letztlich nicht. Somit ist es mehr als fraglich, ob er in diesem Sommer die Millionen-Lücke schließen würde. Der TSV 1860 München hat sich zu dem Thema noch nicht öffentlich geäußert. Eine Möglichkeit die Lücke zu schließen, wären weitere Investoren. Unter anderem Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hat in der Vergangenheit bereits öffentlich Interesse an Anteilen bekundet. Nach 2016/17 wäre es schon der zweite Zwangsabstieg für die Löwen, der aufgrund von Differenzen zwischen Ismaik und dem Klub und einer daraus nicht geschlossenen Liquiditätslücke entstanden wäre.
Sollte dem TSV 1860 München tatsächlich die Lizenz entzogen werden, würde er gemäß der DFB-Spielordnung ans Tabellenende rutschen und als Absteiger in die Regionalliga feststehen. Damit würde der TSV Havelse wieder über den Strich rutschen und die Ligazugehörigkeit in der 3. Liga halten. In §55a der DFB-Spielordnung heißt es dazu: "Vereinen, denen die Zulassung entzogen oder verweigert wird, wird der Zwangsabstieg auferlegt. Sie rücken automatisch ans Tabellenende und gelten als erster Absteiger. Die Zahl der sportlichen Absteiger reduziert sich entsprechend."
Acht Punkte und 26 Tore fehlten den Niedersachen in der Abschlusstabelle der 3. Liga zum Klassenerhalt. Die Planungen für die Regionalliga konnten frühzeitig in Angriff genommen werden. Sollte nun doch die Klasse gehalten werden, müsste der TSV personell wohl noch einmal neue Überlegungen anstellen, um konkurrenzfähig zu sein.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: