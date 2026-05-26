Drittliga-Traditionsverein droht wohl Lizenzentzug

Dem TSV 1860 München droht womöglich der Zwangsabstieg. – Foto: Frank Scheuring

Dunkle Wolken über Giesing. Der TSV 1860 München steht wohl vor einem möglichen Lizenzentzug in der 3. Liga. Wie die "Bild" berichtet, soll es sich aktuell um eine Lücke im Etat von 2,7 Millionen Euro handeln, die der Klub bis zum 3. Juni beim Deutschen Fußball-Bund nachweisen muss. Sollte den Verantwortlichen das nicht gelingen, droht dem Traditionsverein der Zwangsabstieg. Der TSV Havelse würde damit die Klasse halten.

Sportlich verlief die Saison weit hinter den Erwartungen. Eigentlich wollte der TSV 1860 München um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen, am Ende hat es nur zu einem enttäuschenden achten Rang gereicht. Anstatt sich nun aber in Ruhe auf die kommende Spielzeit vorbereiten zu können und dann einen neuen Anlauf zu starten, müssen sich die Löwen nun wohl mit dem Horror-Szenario des Zwangsabstiegs beschäftigen.

Schon lange schwelt der Konflikt zwischen dem Verein und Investor Hasan Ismaik. Schon im vergangenen Sommer hat er versucht, seine Anteile zu verkaufen, dies gelang letztlich nicht. Somit ist es mehr als fraglich, ob er in diesem Sommer die Millionen-Lücke schließen würde. Der TSV 1860 München hat sich zu dem Thema noch nicht öffentlich geäußert. Eine Möglichkeit die Lücke zu schließen, wären weitere Investoren. Unter anderem Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hat in der Vergangenheit bereits öffentlich Interesse an Anteilen bekundet. Nach 2016/17 wäre es schon der zweite Zwangsabstieg für die Löwen, der aufgrund von Differenzen zwischen Ismaik und dem Klub und einer daraus nicht geschlossenen Liquiditätslücke entstanden wäre.