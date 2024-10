2.Division, 1.Bezirk: Leader gastiert beim Tabellenletzten

Wintger spielt eine fast völlig ausgeglichene Saison (3-1-4, 8:8) und wird am Sonntag im Spiel gegen Mitabsteiger Fels eine gute Leistung abrufen müssen, möchte man etwas Zählbares zuhause behalten. Da beide Teams zuletzt wenig konstant auftraten, wird aber etwas für die ASW drin sein und mit einem Sieg könnten man sogar auf 3 Punkte an den Gegner des Tages und damit an die Spitzengruppe heranrücken. Die gleichen Voraussetzungen findet Pratzerthal-Redingen bei Aufsteiger Heiderscheid vor. Der FC Racing dürfte zwar über leichte Vorteile verfügen, betrachtet man jedoch dem Formverlauf, dann kann man von einem offenen Spiel ausgehen.

Folschette wird zuhause gegen Colmar-Berg, das weiterhin mit Problemen zu kämpfen hat, über die bessere Ausgangslage verfügen. Reisdorf gegen Lintgen kommt in der aktuellen Phase der Saison einer Art David gegen Goliath gleich. Mit erst einem Saisonsieg treffen die Sauer-Anrainer auf den unangefochtenen, treffsicheren und noch ungeschlagenen Spitzenreiter Minerva Lintgen. Was spricht also für das Schlusslicht? Betrachtet man die Tabelle, dürfte die Abwehr einen Hoffnungsschimmer darstellen, haben doch ganze acht Vereine der Liga z.T. viel mehr Gegentore kassiert als Reisdorf.