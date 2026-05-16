25 Zusagen und zwei Zugänge: SV Altengamme plant weiter

Diese Zahl ist deshalb so wichtig, weil sie den Kern der Altengammer Saison ziemlich genau beschreibt. Der Klub will seinen Weg nicht über einen großen Umbruch fortsetzen, sondern über Kontinuität, Entwicklung und gezielte Ergänzungen. Schon in der laufenden Spielzeit war aus Sicht des Trainerteams nicht ein einzelner Spieler der entscheidende Faktor, sondern die Mannschaft als Ganzes. „Der entscheidende Faktor war die Mannschaft als Kollektiv und die richtig starke Integration der Neuzugänge. Das Gesamtpaket hat den Erfolg herbeigeführt.“

Trotz der hohen Zahl an Zusagen wird es Veränderungen geben. Janis Voß und Lars Hak verlassen den Verein. Beide können nach Angaben des Trainerteams aus körperlichen und familiären Gründen den Aufwand in der Landesliga nicht mehr betreiben. Das ist für Altengamme sportlich ein Verlust, wird aber zugleich sauber eingeordnet, weil der Verein den Großteil des Kaders zusammenhält.

Das ist keine beiläufige Aussage. Altengamme hatte im Sommer selbst einen Umbruch zu bewältigen, das neue Trainerteam musste eine Spielphilosophie implementieren, neue Spieler integrieren und den Leistungsgedanken innerhalb der Gruppe schärfen. Intern sei es schwieriger gewesen, „neben einem überragenden Teamgeist auch den Leistungsgedanken auf dasselbe Level zu befördern“. Das Trainerteam erklärt: „Wir haben viel investiert, um die Gier nach Siegen und Punkten zu verinnerlichen, da es sich lohnt, für den Erfolg mehr zu investieren und sich nicht zufrieden zu geben mit einzelnen Highlights.“

Zwei Zugänge stehen ebenfalls fest: Marc Ohl kommt vom FC Voran Ohe, für den Wulff zuvor tätig war, und wird als Defensivspezialist beschrieben. Niklas Nack wechselt vom SV Uhlenhorst-Adler nach Altengamme und soll als spielintelligenter Mittelfeldspieler dazukommen. Damit adressiert der Klub bereits zwei Bereiche, in denen zusätzliche Qualität und andere Profile helfen können. Abgeschlossen ist die Planung aber noch nicht. „Gerne möchten wir noch zwei bis drei weitere Spieler verpflichten, um den Kader auf allen Positionen bestmöglich zu besetzen“, verrät das Trainerteam.

Die Begründung dafür liefert die Saison selbst. Altengamme hat gelernt, wie wichtig Breite und Qualität im Kader sind. „Eine gute Kaderbreite und -qualität ist auf diesem Niveau sehr wichtig, um immer Möglichkeiten zu haben, auf Spielverläufe zu reagieren und eigene Impulse zu setzen.“ Der Fokus soll deshalb weiterhin auf der Entwicklung der eigenen Spieler liegen, zugleich will sich der Verein punktuell verstärken.

Diese Herangehensweise wirkt konsequent. Altengamme spricht nicht von einem kompletten Neuaufbau, sondern von Ergänzungen. Der aktuelle Kader hat sportlich bewiesen, dass er im oberen Bereich der Landesliga mithalten kann. Das Trainerteam verweist sogar darauf, dass die Mannschaft „über zwei Spiele gegen jede Mannschaft in der Liga mithalten“ konnte. Dazu kommt die Auswärtsmeisterschaft, die intern ebenfalls als besonderer Punkt hervorgehoben wird.

Harmonie und Leistungsgedanke als Grundlage

Besonders stolz macht das Trainerteam eine Entwicklung, die im Amateurfußball oft unterschätzt wird: die Verbindung aus Teamharmonie und Anspruch. Es gebe eine „wirklich großartige und zugleich sehr selten so zu findende Harmonie in einem Team auf diesem Level“, zugleich aber auch den Anspruch, maximal erfolgreich zu sein. Genau diese Balance dürfte für Altengamme entscheidend bleiben.

Denn der nächste Schritt wird nicht automatisch gelingen. Wer sich im oberen Drittel der Landesliga festsetzen will, muss die starke Rückrunde bestätigen, die Kaderbreite erhöhen und die Konstanz weiter ausbauen. Dabei soll die Mannschaft nicht nur punktuell stärker, sondern als Gruppe stabil bleiben. Das Trainerteam beschreibt den gewünschten Blick auf die Zukunft sehr klar: „Der SV Altengamme setzt seinen eigenen Weg mit Kontinuität und Augenmaß fort, die Mannschaft entwickelt sich zum festen Bestandteil im oberen Drittel der Landesliga.“

Dauerhaft zu den Top-Teams zählen

Das ist eine realistische, aber ambitionierte Zielsetzung. Altengamme will nicht nur eine gute Saison als Ausreißer stehen lassen, sondern aus der Entwicklung eine dauerhafte Position ableiten. Die Voraussetzungen dafür sind durch die vielen Zusagen geschaffen. Die Zugänge Ohl und Nack geben dem Kader zusätzliche Optionen, weitere Spieler sollen folgen.

Am Ende steht damit ein ähnliches Bild wie im sportlichen Teil des Zweiteilers: Altengamme denkt größer, aber nicht hektisch. Der Klub weiß, dass die Oberliga reizvoll ist. Er weiß aber auch, dass nachhaltiger Erfolg Vorbereitung braucht. Genau deshalb setzt der SVA auf Kontinuität, Kaderbreite und Augenmaß - und auf eine Mannschaft, die in dieser Saison gezeigt hat, dass sie längst mehr ist als nur eine positive Momentaufnahme.