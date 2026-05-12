Concordia Hamburg ist Meister, doch die Oberliga-Frage bleibt

Das Spiel bei Hamm United war kein Spektakel, aber genau solche Siege entscheiden am Ende Meisterschaften. Concordia musste nicht glänzen, sondern liefern - und das gelang. Vor 150 Zuschauern erzielte Farukhan Bulut in der 40. Minute den Treffer des Tages. Mit dem 1:0 kurz vor der Pause brachte Bulut den Favoriten auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Concordia den knappen Vorsprung und brachte den Sieg über die Zeit. Damit war klar: Der Titel in der Landesliga Hansa geht an die Sağlam-Elf.

Mit 65 Punkten steht Concordia nun sieben Zähler vor dem Bramfelder SV, der bei noch zwei ausstehenden Spielen maximal auf 64 Punkte kommen kann. Auch SV Altengamme und SC Condor Hamburg können Cordi nicht mehr einholen. Sportlich ist die Meisterschaft damit entschieden - und das nach einer Saison, in der Concordia nach dem Oberliga-Abstieg direkt wieder die richtige Antwort gegeben hat.

Für Hamm United bleibt die Lage dagegen schwierig. Der Klub steht mit 26 Punkten auf Rang 14 und steckt weiter tief im Tabellenkeller. Concordia dagegen durfte nach Abpfiff den sportlichen Höhepunkt der Saison feiern.

Direkter Wiederaufstieg sportlich geschafft - aber noch nicht final geklärt

Rein sportlich hat Concordia mit der Meisterschaft den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga Hamburg erreicht. Doch ob der Klub diesen Schritt auch tatsächlich gehen wird, bleibt nach den vorliegenden Informationen noch abzuwarten. Im Umfeld gibt es Gerüchte, dass dem Verein möglicherweise die finanziellen Mittel für die Oberliga fehlen könnten.

Genau deshalb besitzt dieser Titel eine besondere Note. Die Mannschaft hat ihre Aufgabe erfüllt, hat den direkten sportlichen Weg zurück nach oben freigespielt und sich für eine starke Saison belohnt. Was daraus nun organisatorisch wird, liegt nicht allein auf dem Platz.

Trainer Sağlam hatte sich zuletzt bei Transfermarkt zur Aufstiegsthematik geäußert und sagte: „Man wird sehen, wie sich der Verein letztendlich positioniert. Aber ich denke schon: Wenn wir weiter Gas geben und am Ende des Tages belohnt werden sollten mit dem Aufstieg, dann werden die Verantwortlichen auch das Richtige tun und uns unterstützen."

Nun ist genau dieser Fall eingetreten. Concordia hat weiter Gas gegeben, hat sich belohnt und ist Meister. Damit liegt der Ball nun auch bei den Verantwortlichen.

Diese Meisterschaft darf gefeiert werden

Bei allen offenen Fragen sollte eines nicht untergehen: Diese Meisterschaft ist sportlich verdient. Concordia steht nach 28 Spielen bei 20 Siegen, fünf Unentschieden und nur drei Niederlagen. Das Torverhältnis von 99:28 zeigt, wie klar die Mannschaft die Liga über weite Strecken geprägt hat. Nur ein Treffer fehlt noch zur Marke von 100 Saisontoren.

Gerade nach dem Abstieg aus der Oberliga war diese Saison nicht selbstverständlich. Ein direkter Wiederaufstieg verlangt nicht nur Qualität, sondern auch mentale Stabilität. Concordia musste mit der Favoritenrolle umgehen, Rückschläge verarbeiten und im engen Rennen mit Bramfeld, Altengamme und Condor immer wieder Antworten geben.

Das ist gelungen. Der knappe Sieg bei Hamm United war das letzte Puzzlestück auf dem Weg zur Meisterschaft.

Cordi hat geliefert

Am Ende bleibt ein Titel, der zunächst einmal gefeiert werden darf. Die Mannschaft hat den sportlichen Auftrag erfüllt, Trainerteam und Spieler haben die Rückkehrmöglichkeit in die Oberliga erarbeitet. Ob daraus auch tatsächlich der direkte Wiederaufstieg wird, muss sich zeigen.

Für den Moment aber gilt: Concordia Hamburg ist Meister der Landesliga Hansa. Und diese Leistung bleibt - unabhängig davon, welche Entscheidungen im Hintergrund noch folgen.