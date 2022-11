Der FC Dingolfing (in weiß-blau) ging in einem 7-Tore-Spektakel als Sieger vom Platz. – Foto: Werner Kroiß

24 (!) Tore in 5 Spielen: Tore satt am Bezirksliga-Samstag 18. Spieltag in der Bezirksliga West - Sa.: ASCK Simbach schlägt Walburgskirchen +++ Landau springt auf Platz 2 +++ Big Points für Ergolding

Ein torreicher Samstag in der Bezirksliga West neigt sich dem Ende und insgesamt durften die Zuschauer in den fünf Partien satte 24 Tore bestaunen. Während in Walburgskirchen (3:4 gegen den ASCK Simbach) und Dingolfing (4:3 gegen den FC-DJK Simbach) der Ball am Öftesten aus dem Netz geholt werden musste, machte der FC Ergolding zu Gast beim TSV Abensberg das halbe Dutzend voll. Der FSV Landau besiegte den TSV Ergoldbach mit 3:1, während der ATSV 1871 Kelheim auf eigenem Geläuf knapp mit 2:1 gegen den TV Aiglsbach die Oberhand behielt.

Tobias Schlauderer (Trainer ATSV 1871 Kelheim): "Das war heute unterm Strich ein verdienter Heimsieg gegen einen guten Gegner. Wir hatten anfangs gute Chancen, haben dann auch das 1:0 gemacht und kriegen in der Folge sowohl den Ausgleich als auch einen Platzverweis gegen uns. 45 Minuten mussten wir dann in Unterzahl spielen, hatten aber trotzdem auch im zweiten Durchgang unsere Chancen und daher ist für mich der Sieg heute verdient."

Christoph Schambeck (Co-Spielertrainer TSV Landau/Isar): "Heute waren es zwei vollkommen verschiedene Halbzeiten. In der ersten hatten wir Glück und einen super Keeper, in der zweiten waren wir dann eigentlich spielbestimmend. Am Ende waren wir insgesamt betrachtet die spielbestimmende Mannschaft und haben in einem kampfbetonten Spiel drei Punkte geholt."

Valdrin Blakaj (Trainer TuS Walburgskirchen): "Zunächst will Ich anmerken, dass der Platz in einem echt schlechten Zustand war, beide Teams aber trotzdem versucht haben Fußball zu spielen. Simbach ist besser in die Partie gekommen, doch wir haben durch einen schönen Konter das 1:0 erzielt und hätten vor der Pause bestimmt noch ein oder zwei Tore machen können, mit den Chancen die wir hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann einfach selbst besiegt. Simbach geht durch zwei Fernschusstore in Führung und wir mussten dann aufmachen. Im Großen und Ganzen wäre meiner Meinung nach heute ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen."

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): " Es war heute ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe. Wir hätten den Sack früher zumachen müssen, hatten auch die Chancen dazu und haben eigentlich über die volle Spielzeit nichts zugelassen. Insgesamt geht das Ergebnis genau so in Ordnung."