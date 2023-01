13 Vereine wollen Bezirk wechseln Nach der beschlossenen Strukturreform haben einige Vereine aus dem Böblinger Landkreis beim WFV den Antrag gestellt, in den neuen Bezirk Nördlicher Schwarzwald/Calw wechseln zu können.

Laut dem Bezirksvorsitzenden Roland Ungericht (Rotfelden) haben bis zum Ende des vergangenen Jahres 13 Vereine aus dem Landkreis Böblingen den Wechselantrag in den ab 2024/25 neu zu bildenden Fußballbezirk Nördlicher Schwarzwald/Calw gestellt. Wie mehrfach berichtet, hatte im Mai vergangenen Jahres ein außerordentlicher Verbandstag des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) eine Strukturreform verabschiedet. Dabei wurde die Zahl der Bezirke von 16 auf zwölf reduziert und die Gebietszuschnitte in den Bezirken Hohenlohe und Böblingen/Calw stark verändert. So werden sich die Böblinger Vereine dem benachbarten Bezirk Stuttgart anschließen und die Calwer Vereine dem Bezirk Nördlicher Schwarzwald (Kreis Freudenstadt und Rottweil) zugeschlagen.

Bei den wechselwilligen Vereinen handelt es sich mit dem SV Deckenpfronn, dem SV Mötzingen, dem SV Bondorf, dem TSV Kuppingen, dem FC Unterjettingen, dem VfL Oberjettingen, dem TSV Öschelbronn, dem TSV Tailfingen, dem TV Nebringen, dem SV Nufringen und dem SV Rohrau überwiegend um Gäuclubs, dazu kommen mit dem FSV Deufringen und der Spvgg. Aidlingen noch zwei Vereine, die ebenfalls an der westlichen Peripherie des Böblinger Landkreises liegen. WFV-Hauptgeschäftsführer Frank Thumm hat den Vereinen, die einen begründeten Antrag gestellt haben, Anfang dieser Woche den Eingang bestätigt. Thumm zum weiteren Prozedere: „Unsere Gremien werden sich damit nun befassen. Wir gehen im Moment davon aus, das wir ihnen eine Entscheidung bis Ende März mitteilen können.“

Staffeltag in Hochdorf am 24. Februar

Auch Roland Ungericht, der für das Amt des Bezirksvorsitzenden im Bezirk Nördlicher Schwarzwald/Calw kandidieren wird, ist über den Rückbescheid informiert und hat darauf den WFV-Verbandsspielausschuss-Vorsitzenden Harald Müller (Stuttgart) kontaktiert. Geht es doch Ungericht darum, dass man noch eine Unterredung mit den wechselwilligen Vereinen vor der Entscheidung über die Anträge führt, wie er es beim Staffeltag in Emmingen im Sommer 2022 den Clubs skizziert hatte. Eine solche Gelegenheit biete sich zum Beispiel bei dem sogenannten Halbzeit-Staffeltag am Freitag, 24. Februar, in der Daxburghalle in Nagold-Hochdorf mit dem Bezirk Nördlicher Schwarzwald. Roland Ungericht hat die Clubs aus dem Kreis Calw bereits eingeladen. Und er fragt sich, ob er die 13 Vereine aus dem Kreis Böblingen nicht auch noch dazu einladen soll: „Zumindest als Gast“.