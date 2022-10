1. FC Kleve rettet im Nachholspiel die Führung über die Zeit Oberliga Niederrhein: Der 1. FC Kleve hat das Nachholspiel vom 8. Spieltag gegen den Cronenberger SC gewonnen.

Am Ende knapp aber wohl nicht unverdient konnte der 1. FC Kleve am Abend das Nachholspiel in der Oberliga Niederrhein vom 8. Spieltag für sich entscheiden. Mit 2:1 siegte die Klever Mannschaft beim Cronenberger SC und verschaffte sich damit ein wenig Luft im Abstiegskampf. In selbigem befindet sich der CSC dafür umso mehr.