1. FC Düren trennt sich von Trainer Giuseppe Brunetto Giuseppe Brunetto verlässt mit sofortiger Wirkung den 1. FC Düren, der nach schlechten Ergebnissen in der Regionalliga West die Reißleine zieht.

Der 1. FC Düren hat in der Nacht zum Donnerstag die Trennung von Trainer Giuseppe Brunetto bekanntgegeben. Der Regionalliga-Aufsteiger befindet sich seit Wochen in einem Abwärtstrend und vermeldet Spannungen zwischen dem 49-Jährigen und der Mannschaft.

In einer Mitteilung des Vereins heißt es im Wortlaut: "Der 1. FC Düren hat sich im gegenseitigen Einvernehmen von seinem Trainer Pepe Brunetto getrennt. “Wir danken unserem Trainer Pepe Brunetto für eine langjähriger erfolgreiche Zusammenarbeit“, erklärte Präsident Wolfgang Spelthahn am Mittwochabend. Dem Verein sei es bewusst, dass er mit Pepe Brunetto eine tolle Zeit inclusive Aufstieg in die Regionalliga verzeichnen konnte. Daneben waren das gewonnene Mittelrhein-Pokalendspiel gegen Alemannia Aachen sowie die Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München zwei weitere Höhepunkte in den zurückliegenden Jahren. „Für diese Zeit danken wir Pepe Brunetto, vor allem aber auch für seine stets menschliche und freundschaftliche Art und Weise“, so Spelthahn. „Leider haben wir in diversen Gesprächen zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft belastet ist“. Deswegen habe man „schweren Herzens“ die notwendigen Konsequenzen gezogen."

Ein starker Start

Der 1. FC Düren gehörte in der Frühphase der Spielzeit zu den positiven Überraschungen in der Regionalliga West und etablierte sich zunächst auf den Top-Plätzen; ein etwaige Trainerwechsel war nach einem überragenden Start mit vielen Siegen wie gegen Borussia Mönchengladbach II oder einem Remis gegen Alemannia Aachen nicht abzusehen. Der bis dato letzte Sieg liegt aber mittlerweile fast sechs Wochen hinter dem Fusionsverein, weshalb der FCD nach vier Liga-Pleiten in Serie auf Rang 15 abgestürzt ist und damit um den Ligaverbleib kämpfen muss.