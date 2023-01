1. FC Bocholt verpflichtet Gordon Wild Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt hat Gordon Wild vom MSV Duisburg verpflichtet.

Am letzten Tag der diesjährigen Winter-Transferperiode hat der 1. FC Bocholt noch einmal zugeschlagen und Gordon Wild verpflichtet. Der Offensivspieler stand zuletzt bei Drittligist MSV Duisburg unter Vertrag, hat selbigen aber in beiderseitigem Einvernehmen mit dem Verein am Montag aufgelöst. Ab sofort läuft er am Hünting in der Regionalliga West auf.

Gordon Wild trägt ab sofort das Trikot der "Schwatten". Regionalligist 1. FC Bocholt hat den vielseitig einsetzbaren Offensivspieler am letzten Tag des Winter-Transferfensters unter Vertrag genommen. Ausgebildet wurde Wild im Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz und des SV Wehen Wiesbaden, bevor er 2015 an das US-College USC Upstate Spartans wechselte. Im Folgejahr wurde er in Reihen der University of Maryland zweitbester College-Spieler in den Staaten. 2022 kehrte er nach Deutschland zurück, konnte sich beim MSV Duisburg in der 3. Liga aber nie durchsetzen.

Stimmen zur Verpflichtung

Marcus John, Sportlicher Leiter des 1. FC Bocholt: „Wir hatten in den letzten Wochen ein klares Profil von einem möglichen Neuzugang. Wichtig war immer, dass uns der Neue sofort weiterhilft. Deshalb lag unser Fokus auf Akteuren aus der Dritten Liga. Wir sind deshalb sehr froh, dass wir Gordon von einem Wechsel zum 1. FC Bocholt überzeugen konnten. Er ist genau der Spielertyp, den wir gesucht haben. Mit seinem Tempo und seiner Technik wird er eine Bereicherung für unser Offensivspiel sein."

Gordon Wild, der beim FC die Rückennummer 10 erhält: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim 1. FC Bocholt. Die Sportliche Leitung, der Trainer und der Vorstand haben mir in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Ich bin sehr zuversichtlich, viele erfolgreiche Momente mit der Mannschaft und den Fans erleben zu können, so dass wir am Saisonende auch die Klasse halten werden."

