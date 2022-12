1. FC Bocholt trennt sich von Bleker und Güll Regionalliga West: Da beide Spieler aber Vertrag haben und aktuell nicht wechseln wollen, werden sie bei der Zweitvertretung trainieren.

Wenn am ersten Samstag des kommenden Jahres, dem 7. Januar 2023, der Regionalligist 1. FC Bocholt sein Training wieder aufnimmt, werden zwei Spieler nicht mit dem neuen Trainer Sven Schuchardt auf dem Spielfeld stehen. Denn wie die Rheinische Post in ihrer Dienstagsausgabe berichtet, hat der Verein Lars Bleker und Maximilian Güll mitgeteilt, dass er nicht mehr mit ihnen plant.

„Ich habe ihnen gesagt, dass wir nicht mehr mit ihnen planen und auch Alternativen aufgezeigt, aber sie wollen den Verein nicht verlassen. Sie haben gültige Verträge, die wir respektieren. Sie werden aber künftig in der Reserve mittrainieren", wird der Sportliche Leiter Marcus John dort zitiert. Der Abgang von Arman Corovic zum Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen, der noch voll im Rennen um den Aufstieg mitmischt, war bereits zuvor bekannt.

Lars Bleker ist bereits seit 2017 im Verein, gehörte in seinen ersten Jahren auch zum absoluten Oberliga-Stammpersonal, kam zuletzt aber nur noch sporadisch zum Einsatz, 126 Minuten bei fünf Teilzeit-Einsätzen waren es in der laufenden Spielzeit. Gekommen war Bleker seinerzeit vom VfL Osnabrück, für den er zehnmal in der Dritten Liga auflief. Zuvor spielte der 28-jährige Mittelfeldspieler auch für Jong Twente in der zweiten niederländischen Liga sowie in der Jugend für den FC Schalke 04.

Güll bislang ohne Einsatz

Ohne Einsatz in der laufenden Spielzeit ist bislang Maximilian Güll. Auch der 27-jährige Verteidiger gehört seit 2017 dem Verein an, hat anders als Güll den Sprung zur absoluten Stammkraft jedoch nie geschafft, nachdem er von Schwarz-Weiß Essen gekommen war. Zuvor lief Güll für den KFC Uerdingen in der Oberliga, die U23 von Borussia Dortmund in der Regionalliga und für den MSV Duisburg, aus dessen Jugend er stammt, auch in der Dritten Liga auf.