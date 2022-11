05-U23: Wiedersehen mit Ex-Spielern Fünf Spieler bei Gegner Kickers Offenbach haben eine Vergangenheit bei den Nullfünfern

Mainz . Als Lucas Hermes und Dominik Wanner nach ihrer Zeit beim FSV Mainz 05 II einen Karriereschritt machen wollten, zog es sie zu den Offenbacher Kickers. Verständlich, findet 05-Trainer Jan Siewert mit Blick auf Wucht und Tradition, Ambitionen und Umfeld am Bieberer Berg. Dort, wo die U23 vom Bruchweg am Samstag (14 Uhr) antritt.

Beim Tabellennachbarn, mit, auch nach dem Drei-Punkte-Abzug aufgrund eines Dopingvergehens, einem Zähler Vorsprung. Das sagt viel über die starke Saison der Mainzer – und über die Gemengelage beim OFC, der, will er Spitzenreiter Ulm noch abfangen, zum Siegen verdammt ist. Siewert freut sich auf sein Trainer-Debüt in Offenbach, warnt vor dem intensiven Pressing und dem geradlinigen Umschaltspiel der formstarken Platzherren – und ist gespannt, wie seine Mannschaft auf die in dieser Spielklasse außergewöhnliche Kulisse reagieren wird.