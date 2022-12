05 II: ,,Aus der Not eine Tugend machen" Mainzer U23 pfeift personell aus dem letzten Loch und hofft auf Rückenwind von den Rängen

Mainz . Sieben Spieler, die für gewöhnlich beim Fußball-Regionalligisten Mainz 05 II auflaufen, standen am Mittwoch beim Testspiel der Profis auf dem Feld. Zwei Treffer und zwei Assists gingen auf das Konto der Eigengewächse samt U19-Durchstarter Brajan Gruda. „Das macht einen richtig stolz“, sagt U23-Coach Jan Siewert, der zuvor als Junioren-Cheftrainer maßgeblich an der individuellen Entwicklung der Talente mitwirkte. Der Fluch der guten Tat: Nur zwei Mann, wohl Timothé Rupil und David Mamutovic, kommen zum Regionalliga-Jahresfinale am Samstag (14 Uhr) gegen die SG Barockstadt aus Mallorca zurück.