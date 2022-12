Zwölf Teams spielen um den Titel: KFV Wittenberg sucht Hallenmeister HKM Wittenberg +++ Landesligisten aus Elster und Jessen starten in der Favoritenrolle

Denn die Piesteritzer, die sich zuletzt zweimal in Folge die Krone schnappten, nehmen in diesem Winter nicht am Titelkampf teil. Stattdessen starten die Landesligisten SV Eintracht Elster und SV Allemannia Jessen als heiße Favoriten - genauso wie der letztmalige Finalist Victoria Wittenberg (Landesklasse). Zuvor müssen die Titelkandidaten jedoch die Vorrunde überstehen. Dafür müssen sie in ihrer Sechser-Gruppe jeweils zwei Teams hinter sich lassen: Die besten vier Mannschaften der beiden Gruppen ziehen in die Finalrunde ein. Diese wird - ebenso wie Vorrunde an diesem Wochenende - am 5. Februar 2023 in der Stadthalle Wittenberg ausgetragen.