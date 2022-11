Zweiter Platz und nun Viertelfinale: Wittlich weiter auf dem Vormarsch Mit seinen zwei Treffern hat Nick Stülb den SV Wittlich ins Viertelfinale des Mosel-Kreispokals geschossen. Zudem konnten sich die Säubrenner bei der SG Binsfeld für die bittere 5:6-Niederlage in der A-Klasse revanchieren. VIDEOINTERVIEWS

it personellen Überraschungen gingen beide Teams bei ungemütlichem Herbstwetter ins Achtelfinalspiel: Bei den Hausherren von der SG Binsfeld/Landscheid-Burg/Niederkail fehlte Torjäger Tim Reuland, der aus privaten Gründen in Berlin weilte. Der SV Wittlich musste krankheitsbedingt auf die Dienste des etatmäßigen Kapitäns Marco Läsch verzichten.

Fatih Sözen, Spielertrainer des SV Wittlich:

Die Anfangsphase blieb arm an hochkarätigen Torchancen. Binsfeld versuchte es nach acht Minuten durch einen Distanzschuss von Lukas Gerhard, der aber drei Meter am Tor vorbei ging. Kurz darauf war Wittlichs Torwart Julio Tiburtius nach einer Flanke von Nico Hendle im Nachfassen vor Miftar Halilaj am Ball. Die ersten Versuche von Wittlich waren ein Schuss von Oto Houdek aus 25 Metern weit über das Tor (14.) sowie eine Gelegenheit durch Spielertrainer Fatih Sözen (15.), als ihm im Strafraum der Ball vor die Füße fiel, der Abschluss jedoch zu harmlos war.