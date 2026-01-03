Sechs Monate ein sicherer Rückhalt im Tor des SVE: Enrique Bösl – Foto: Roland Wagner

Zweiter Abgang im Winter: Bösl verlässt Erlbach Torhüter verlässt Bayernligisten nach einer halben Saison - Nachbesetzung aus den eigenen Reihen Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd SV Erlbach Enrique Bösl

Der SV Erlbach vermeldet einen zweiten Winterabgang. Nach Stürmer Pascal Dirnaichner, der zum TuS 1860 Pfarrkirchen wechselt, verlässt auch Torhüter Enrique Bösl den Verein.

Bösl: Dankbar für die gemeinsame Zeit Der 21-jährige Keeper war erst vor der Saison vom FC Ingolstadt ins Holzland gekommen, nun verlässt er den Verein aus privaten Gründen, sein Ziel ist aktuell noch unbekannt. Dabei hatte es sportlich sehr gut gepasst zwischen dem SVE und Bösl. Neunmal hütete der Köschinger, der 12 Jahre beim FCI in der Jugend spielte, das Tor des Bayernligisten, strahlte dabei große Sicherheit aus und rettete nicht nur beim 1:0 Auftaktsieg bei Türkgücü München, als er in den Schlussminuten einen Strafstoß bravourös parierte, seinen Team wichtige Punkte. Auch die Rotation mit Lorenz Becherer, ebenfalls neu im Erlbacher Tor und vormals beim FC Ismaning, funktionierte gut. „Ich bin sehr dankbar für die gemeinsame Zeit mit der Mannschaft und habe mich in Erlbach immer sehr wohlgefühlt. Die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt im Team haben mir viel bedeutet. Ich wünsche der Mannschaft für diese Saison alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Hoffentlich klappts mit dem Aufstieg. Meine Daumen sind jedenfalls gedrückt“, so Bösl, der auch bereits das Tor der Nationalelf der Dominikanischen Republik hüten durfte.

Huber: "Herausragender Torhüter und Top-Typ" Auch Erlbachs sportlicher Leiter Christoph Huber hat nur lobende Worte für den Torwart: „Wir bedanken uns bei Enrique für seinen Einsatz und seine Leistungen in der Hinrunde. Er hat sportlich sofort überzeugt und auch menschlich bestens in die Mannschaft gepasst. Enrique ist auf uns zugekommen und hat aus persönlichen Gründen um die Freigabe gebeten, die wir nach einem gemeinsamen Gespräch auch erteilt haben. Wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste. Enrique ist nicht nur ein herausragender Torhüter, sondern auch ein Top-Typ.“