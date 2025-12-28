Mit Bayernligaerfahrung und jungen Wilden: Erlbach steht an der Spitze

Dabei gab es vor der Saison einige Veränderungen im Kader, unter der Leitung des neuen Trainerduos Huber/Vogl konnten Routiniers mit Bayernligaerfahrung, wie Peter Schreiner und Simon Salzinger zurückgeholt werden. Diese kamen bisher zwar nur sporadisch zum Einsatz, gaben der jungen Mannschaft mit Ihrer Erfahrung und Klasse aber einiges an Stabilität. So konnte sich das Team in der engen Tabelle behaupten und steht vor einer spannenden Rückrunde.

Besonders auffällig sind die Leistungen der jungen Spieler wie Nick Strasser, Jakob Kämpfer, Nick Seymor, Jonas Hasse oder Florian Hölzlwimmer, aber auch die beeindruckende Torquote von Topstürmer Daniel Wieslhuber, der in nur zehn Spielen elf Treffer erzielte und damit maßgeblich zum bisherigen Erfolg beiträgt. Rückhalt bietet zudem Torwart-Routinier Klaus Malec, der lange Jahre Stammkeeper beim SV Erlbach war und nach einem Abstecher zum SSV Eggenfelden nun bereits im zweiten Jahr das Tor des SV Erlbach II hütet.

Neuzugänge im Winter

Für die bevorstehende Rückrunde gibt es weitere Gründe zur Freude: Mit Jonathan Stepputis und Marcello Kostopoulos kehren zwei wichtige Spieler nach längeren Verletzungspausen zurück. Zudem verstärken zwei Neuzugänge das Team – Tobias Baumgartner, der bereits im Sommer zum SV Erlbach II wechselte und nun nach seiner Sperre erstmals in der Rückrunde einsatzbereit ist, sowie Maxi Pohl, der zuletzt für Tann und Ering auflief, aber bereits in der Jugend für den Verein spielte.

Aktuell nutzt die Mannschaft die Winterpause, um wöchentlich locker in der Halle zu kicken, hier sind auch bereits einige U19-Spieler, die bereits für die neue Saison zugesagt haben, mit dabei. Ab Januar wird es aber wieder ernst: „Dann steht für alle ein individueller Laufplan auf dem Programm, damit die Mannschaft zum Start der Vorbereitung ein solides Fitnesslevel erreicht.“, so Huber, der in diesem Zusammenhang auch die Arbeit von Jakob Vogl hervorhebt.

Den Aufstieg im Blick

Trotz der guten Ausgangslage bleibt das Trainerteam realistisch: Die Tabelle ist äußerst eng, und nach dem Trainerwechsel sieht Huber vor allem die Konkurrenz vom FC Mühldorf in starker Verfassung. „Über den Winter sieht es zwar schön aus an der Spitze zu stehen, aber geschafft ist noch gar nichts“, so seine Einschätzung. Das Ziel für die Rückrunde ist klar definiert: Bis zum Ende möchte der SV Erlbach II oben mitmischen und, sofern es der Spielplan der A-Jugend zulässt, auch den einen oder anderen Nachwuchsspieler bereits integrieren. Die Weichen für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte sind also gestellt.