Ein Abgang mit Rückkehroption: Pascal Dirnaichner verlässt Erlbach

Der SV Erlbach und Stürmer Pascal Dirnaichner gehen künftig getrennte Wege. Der 22-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem niederbayerischen Bezirksligisten TuS 1860 Pfarrkirchen an.
Dirnaichner war vor der Saison 2024/25 aus der Kreisklasse von seinem Heimatverein TSG Postmünster nach Erlbach gewechselt, nachdem er dort mit 22 Treffern und 14 Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Der Schritt in den starken Bayernliga-Kader des SV Erlbach bedeutete für das Talent eine große Herausforderung. In eineinhalb Jahren kam Dirnaichner auf insgesamt 19 Einsätze, sein einziger Startelfeinsatz datiert aus dem Spiel gegen den SV Kirchanschöring.
Erlbachs sportlicher Leiter Christoph Huber würdigte die Entwicklung des Angreifers:
„Pascal kam aus der Kreisklasse zu uns und hat den großen Schritt in die Bayernliga gewagt. In seiner Zeit bei uns hat er sich enorm weiterentwickelt und ist fußballerisch immer besser geworden. Auch als Typ hat er sich immer vorbildlich verhalten und sich durch seine Einstellung und seinen Charakter großen Respekt verdient. Für seine weitere Entwicklung ist es nun wichtig, regelmäßig zu spielen – das können wir ihm aktuell leider nicht garantieren.“
Der Schritt nach Pfarrkirchen, wo man gerade im Offensivspiel dringend Verstärkungen im Abstiegskampf benötigt, macht daher für den jungen Stürmer absolut Sinn, zumal beim SV Erlbach mit Simon Hefter und Sebastian Hager zwei Leistungsträger nach langen Verletzungspausen im Frühjahr zurückerwartet werden.
Dirchaichner blickt sehr positiv auf seine Zeit im Holzland zurück: „Ich möchte mich bei allen im Verein und dabei vor allem den Trainern und den Mitspielern bedanken. Die Zeit in Erlbach war enorm cool, ich durfte viel lernen und erleben und bin dankbar, dass mir die Chance gegeben wurde. Nun ist es aber an der Zeit, Spielpraxis zu sammeln.“ Sein Fokus liegt daher nun aber klar auf der neuen Aufgabe: „Jetzt werde ich alles dafür tun, mit Pfarrkirchen den Klassenerhalt zu schaffen und mich persönlich weiterzuentwickeln.“ Er betont dabei aber auch seine Verbundenheit zum Ex-Verein: „Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann ja noch einmal die Gelegenheit dort zu spielen. Ich wünsche dem SV Erlbach viel Erfolg und werde sicher auch weiterhin regelmäßig bei den Spielen vor Ort sein, wenn ich Zeit habe.“
Auch für Huber ist die Tür für Dirnaichner in Erlbach nicht geschlossen: „Wir bedanken uns bei ihm für die Zeit in Erlbach, wünschen ihm viel Erfolg. Wir bleiben im engen Austausch und verfolgen seine weitere Entwicklung genau“.