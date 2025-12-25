Wechselt von Erlbach nach Pfarrkirchen: Pascal Dirnaichner – Foto: Charly Becherer

Ein Abgang mit Rückkehroption: Pascal Dirnaichner verlässt Erlbach Der Stürmer schließt sich dem TuS 1860 Pfarrkirchen an - Hefter und Hager vor Comeback nach Verletzungen Verlinkte Inhalte Bezirksliga West Bayernliga Süd Pfarrkirchen SV Erlbach Pascal Dirnaichner

Der SV Erlbach und Stürmer Pascal Dirnaichner gehen künftig getrennte Wege. Der 22-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem niederbayerischen Bezirksligisten TuS 1860 Pfarrkirchen an.

Dirnaichner war vor der Saison 2024/25 aus der Kreisklasse von seinem Heimatverein TSG Postmünster nach Erlbach gewechselt, nachdem er dort mit 22 Treffern und 14 Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Der Schritt in den starken Bayernliga-Kader des SV Erlbach bedeutete für das Talent eine große Herausforderung. In eineinhalb Jahren kam Dirnaichner auf insgesamt 19 Einsätze, sein einziger Startelfeinsatz datiert aus dem Spiel gegen den SV Kirchanschöring. Huber: "Können ihm aktuell nur wenig Spielpraxis garantieren"

Erlbachs sportlicher Leiter Christoph Huber würdigte die Entwicklung des Angreifers:

„Pascal kam aus der Kreisklasse zu uns und hat den großen Schritt in die Bayernliga gewagt. In seiner Zeit bei uns hat er sich enorm weiterentwickelt und ist fußballerisch immer besser geworden. Auch als Typ hat er sich immer vorbildlich verhalten und sich durch seine Einstellung und seinen Charakter großen Respekt verdient. Für seine weitere Entwicklung ist es nun wichtig, regelmäßig zu spielen – das können wir ihm aktuell leider nicht garantieren.“ Der Schritt nach Pfarrkirchen, wo man gerade im Offensivspiel dringend Verstärkungen im Abstiegskampf benötigt, macht daher für den jungen Stürmer absolut Sinn, zumal beim SV Erlbach mit Simon Hefter und Sebastian Hager zwei Leistungsträger nach langen Verletzungspausen im Frühjahr zurückerwartet werden.