Zwei Wintertransfers und sieben Abgänge beim ETB Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat personelle Veränderungen im Kader vorgenommen.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat in der Winterpause seinen Oberligakader stark verkleinert. Mit Bubakarry Fadika (FC Kray) und Arman Corovic (1. FC Bocholt) konnte die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld bekanntlich noch mal zwei Hochkaräter für die Rückrunde dazugewinnen.

Demgegenüber stehen sieben Abgänge, die in dieser Saison nicht die erhofften Einsatzzeiten beim Tabellenzweiten der Oberliga Niederrhein sammeln konnten: Emre Ayan, Alper Islam (beide SC Velbert), Jason Togbedji, Ferhat Mumcu (beide Westfalia Herne), Junior Landry Dongue Tsanou (zurück nach Kamerun), Fatih Gönül und Djibril Camara (beide Ziel unbekannt) werden die Schwarz-Weißen verlassen.

Emre Ayan, Alper Islam und Jason Togbedji wurden in der ETB-Nachwuchsabteilung ausgebildet und schafften den Sprung von der U19 in den Oberligakader. Alle drei Spieler sind noch extrem jung und der ETB Schwarz-Weiß wird ihren weiteren Weg aufmerksam verfolgen, in der Hoffnung, dass sie sich durch vermehrte Spielpraxis weiterentwickeln und eines Tages zum Uhlenkrug zurückkehren werden.